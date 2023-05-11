11 мая 2023

Курганские власти не могут продать землю в деревне, где бушевали пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение, логоушка
В деревне Логоушка не могут продать землю под жилую застройку Фото:

Власти Курганской области не могут продать земельный участок под жилую застройку в деревне Логоушка Кетовского округа. Информация об аукционе размещена на сайте «ГИС Торги». Ранее в данном населенном пункте в масштабных пожарах сгорели сотни строений.

«Описание лота: земельный участок, деревня Логоушка, Кетовский округ. Площадь земельного участка составляет около 20 гектаров. Начальная цена: 9 000 000 рублей. Аукцион не состоялся», — указано на сайте.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти не могут найти инвесторов для строительства новой «Рублевки». Последний аукцион сорвался из-за того, что никто из застройщиков не подал заявку на участие в торгах. Земельный участок для строительства жилого микрорайона расположен в поселке Варгаши.

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Власти Курганской области не могут продать земельный участок под жилую застройку в деревне Логоушка Кетовского округа. Информация об аукционе размещена на сайте «ГИС Торги». Ранее в данном населенном пункте в масштабных пожарах сгорели сотни строений. «Описание лота: земельный участок, деревня Логоушка, Кетовский округ. Площадь земельного участка составляет около 20 гектаров. Начальная цена: 9 000 000 рублей. Аукцион не состоялся», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что курганские власти не могут найти инвесторов для строительства новой «Рублевки». Последний аукцион сорвался из-за того, что никто из застройщиков не подал заявку на участие в торгах. Земельный участок для строительства жилого микрорайона расположен в поселке Варгаши.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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