Курганские власти не могут продать землю в деревне, где бушевали пожары

12 мая 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

В деревне Логоушка не могут продать землю под жилую застройку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области не могут продать земельный участок под жилую застройку в деревне Логоушка Кетовского округа. Информация об аукционе размещена на сайте «ГИС Торги». Ранее в данном населенном пункте в масштабных пожарах сгорели сотни строений. «Описание лота: земельный участок, деревня Логоушка, Кетовский округ. Площадь земельного участка составляет около 20 гектаров. Начальная цена: 9 000 000 рублей. Аукцион не состоялся», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что курганские власти не могут найти инвесторов для строительства новой «Рублевки». Последний аукцион сорвался из-за того, что никто из застройщиков не подал заявку на участие в торгах. Земельный участок для строительства жилого микрорайона расположен в поселке Варгаши.

Власти Курганской области не могут продать земельный участок под жилую застройку в деревне Логоушка Кетовского округа. Информация об аукционе размещена на сайте «ГИС Торги». Ранее в данном населенном пункте в масштабных пожарах сгорели сотни строений. «Описание лота: земельный участок, деревня Логоушка, Кетовский округ. Площадь земельного участка составляет около 20 гектаров. Начальная цена: 9 000 000 рублей. Аукцион не состоялся», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что курганские власти не могут найти инвесторов для строительства новой «Рублевки». Последний аукцион сорвался из-за того, что никто из застройщиков не подал заявку на участие в торгах. Земельный участок для строительства жилого микрорайона расположен в поселке Варгаши.