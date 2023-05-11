В Тюменской области продолжают гореть леса. Фото

12 мая 2023 в 08:32 Размер текста - 17 +

За прошедшие сутки было установлено два новых лесных пожара Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области 12 мая на 08:00 зафиксировано восемь лесных пожаров, в том числе два локализованных. Об этом сообщили в региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области. «В Тюмени зарегистрировано восемь лесных пожаров, из низ два локализованных. За прошедшие сутки было установлено два новых лесных пожара. Ликвидировано три лесных пожара на общей площади 26,2 гектара», — пишут в диспетчерской службе. Также в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах на 12 мая установлен IV класс пожарной опасности, что означает высокую степень. В Тюменской области 7 мая был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Губернатор Моор в своем telegram-канале. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки с пожарами. Фото: telegram-канал региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области

В Тюменской области 12 мая на 08:00 зафиксировано восемь лесных пожаров, в том числе два локализованных. Об этом сообщили в региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области. «В Тюмени зарегистрировано восемь лесных пожаров, из низ два локализованных. За прошедшие сутки было установлено два новых лесных пожара. Ликвидировано три лесных пожара на общей площади 26,2 гектара», — пишут в диспетчерской службе. Также в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах на 12 мая установлен IV класс пожарной опасности, что означает высокую степень. В Тюменской области 7 мая был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Губернатор Моор в своем telegram-канале. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки с пожарами.