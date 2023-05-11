11 мая 2023

В Тюменской области продолжают гореть леса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горят торфяники. Тюмень, лесной пожар, горит лес, горят торфяники, торфяники горят
За прошедшие сутки было установлено два новых лесных пожара Фото:

В Тюменской области 12 мая на 08:00 зафиксировано восемь лесных пожаров, в том числе два локализованных. Об этом сообщили в региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области.

«В Тюмени зарегистрировано восемь лесных пожаров, из низ два локализованных. За прошедшие сутки было установлено два новых лесных пожара. Ликвидировано три лесных пожара на общей площади 26,2 гектара», — пишут в диспетчерской службе. Также в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах на 12 мая установлен IV класс пожарной опасности, что означает высокую степень.

В Тюменской области 7 мая был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Губернатор Моор в своем telegram-канале. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки с пожарами.

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В Тюменской области 12 мая на 08:00 зафиксировано восемь лесных пожаров, в том числе два локализованных. Об этом сообщили в региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области. «В Тюмени зарегистрировано восемь лесных пожаров, из низ два локализованных. За прошедшие сутки было установлено два новых лесных пожара. Ликвидировано три лесных пожара на общей площади 26,2 гектара», — пишут в диспетчерской службе. Также в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах на 12 мая установлен IV класс пожарной опасности, что означает высокую степень. В Тюменской области 7 мая был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Губернатор Моор в своем telegram-канале. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки с пожарами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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