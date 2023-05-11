Курганцев на выходных ждут сильный ветер и дожди

12 мая 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Порывы ветра могут достичь 17 метров в секунду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 13 мая порывы ветра могут достичь 17 метров в секунду. Также в этот день ожидаются дожди. Об этом сообщается на сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. «Прогноз погоды по Курганской области. 13.05.2023. Ветер, м/с: северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 17 м/с», — указано на сайте ЦГМС. 14 и 15 мая максимальная скорость ветра, согласно прогнозу, не превысит девять метров в секунду. Также 13 мая, по данным синоптиков, в регионе пройдет умеренный дождь. 14 мая ожидаются небольшие осадки. Ранее сообщалось, что в юго-западных районах Курганской области введен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В остальных районах ожидается высокая пожарная опасность.

В Курганской области 13 мая порывы ветра могут достичь 17 метров в секунду. Также в этот день ожидаются дожди. Об этом сообщается на сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. «Прогноз погоды по Курганской области. 13.05.2023. Ветер, м/с: северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 17 м/с», — указано на сайте ЦГМС. 14 и 15 мая максимальная скорость ветра, согласно прогнозу, не превысит девять метров в секунду. Также 13 мая, по данным синоптиков, в регионе пройдет умеренный дождь. 14 мая ожидаются небольшие осадки. Ранее сообщалось, что в юго-западных районах Курганской области введен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В остальных районах ожидается высокая пожарная опасность.