11 мая 2023

Курганцев на выходных ждут сильный ветер и дожди

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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
Порывы ветра могут достичь 17 метров в секунду Фото:

В Курганской области 13 мая порывы ветра могут достичь 17 метров в секунду. Также в этот день ожидаются дожди. Об этом сообщается на сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

«Прогноз погоды по Курганской области. 13.05.2023. Ветер, м/с: северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 17 м/с», — указано на сайте ЦГМС. 14 и 15 мая максимальная скорость ветра, согласно прогнозу, не превысит девять метров в секунду.

Также 13 мая, по данным синоптиков, в регионе пройдет умеренный дождь. 14 мая ожидаются небольшие осадки.

Ранее сообщалось, что в юго-западных районах Курганской области введен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В остальных районах ожидается высокая пожарная опасность.

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В Курганской области 13 мая порывы ветра могут достичь 17 метров в секунду. Также в этот день ожидаются дожди. Об этом сообщается на сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. «Прогноз погоды по Курганской области. 13.05.2023. Ветер, м/с: северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 17 м/с», — указано на сайте ЦГМС. 14 и 15 мая максимальная скорость ветра, согласно прогнозу, не превысит девять метров в секунду. Также 13 мая, по данным синоптиков, в регионе пройдет умеренный дождь. 14 мая ожидаются небольшие осадки. Ранее сообщалось, что в юго-западных районах Курганской области введен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В остальных районах ожидается высокая пожарная опасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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