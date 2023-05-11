В Тюмени водитель маршрутки угрожал пассажиру расправой

В Тюмени водитель маршрутки №65 грубил пассажирам и угрожал одному из них расправой. Об этом сообщил URA.RU местный житель. Инцидент произошел днем 10 мая на остановке «Городская поликлиника №17».
«Женщина зашла, начала оплачивать проезд, водитель ей грубил, обзывал. В ее защиту подключилась подсказавшая женщине направление маршрутки пассажирка, он и ее обложил. Водителю сделали замечание еще две женщины, и им досталось. <…> Я не выдержал и вступился, попытался объяснить, что он не прав, в ответ водитель начал грубить, не понимая, где он находится и что делает. Он пообещал меня найти со своими друзьями, так как у него есть видеозапись, требовал, чтобы я поехал на конечную остановку и там он со мной расправился бы», — рассказал URA.RU Александр Карасев.
В момент происшествия в транспорте были женщины и дети. По словам тюменца, пассажиры пытались позвонить в тюменскую транспортную службу и пожаловаться на водителя. Он также добавил, что водители этого маршрута часто ругаются друг с другом и хамят другим жителям города. После инцидента тюменец обратился в полицию.
Агентство URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу перевозчика «Тюменьавтотранс». Однако там попросили перезвонить позднее. Также в пресс-службу УМВД по городу Тюмени направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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