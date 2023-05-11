В Тюмени водитель маршрутки угрожал пассажиру расправой

12 мая 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел днем 10 мая на остановке «Городская поликлиника №17» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени водитель маршрутки №65 грубил пассажирам и угрожал одному из них расправой. Об этом сообщил URA.RU местный житель. Инцидент произошел днем 10 мая на остановке «Городская поликлиника №17». «Женщина зашла, начала оплачивать проезд, водитель ей грубил, обзывал. В ее защиту подключилась подсказавшая женщине направление маршрутки пассажирка, он и ее обложил. Водителю сделали замечание еще две женщины, и им досталось. <…> Я не выдержал и вступился, попытался объяснить, что он не прав, в ответ водитель начал грубить, не понимая, где он находится и что делает. Он пообещал меня найти со своими друзьями, так как у него есть видеозапись, требовал, чтобы я поехал на конечную остановку и там он со мной расправился бы», — рассказал URA.RU Александр Карасев. В момент происшествия в транспорте были женщины и дети. По словам тюменца, пассажиры пытались позвонить в тюменскую транспортную службу и пожаловаться на водителя. Он также добавил, что водители этого маршрута часто ругаются друг с другом и хамят другим жителям города. После инцидента тюменец обратился в полицию. Агентство URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу перевозчика «Тюменьавтотранс». Однако там попросили перезвонить позднее. Также в пресс-службу УМВД по городу Тюмени направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени водитель маршрутки №65 грубил пассажирам и угрожал одному из них расправой. Об этом сообщил URA.RU местный житель. Инцидент произошел днем 10 мая на остановке «Городская поликлиника №17». «Женщина зашла, начала оплачивать проезд, водитель ей грубил, обзывал. В ее защиту подключилась подсказавшая женщине направление маршрутки пассажирка, он и ее обложил. Водителю сделали замечание еще две женщины, и им досталось. <…> Я не выдержал и вступился, попытался объяснить, что он не прав, в ответ водитель начал грубить, не понимая, где он находится и что делает. Он пообещал меня найти со своими друзьями, так как у него есть видеозапись, требовал, чтобы я поехал на конечную остановку и там он со мной расправился бы», — рассказал URA.RU Александр Карасев. В момент происшествия в транспорте были женщины и дети. По словам тюменца, пассажиры пытались позвонить в тюменскую транспортную службу и пожаловаться на водителя. Он также добавил, что водители этого маршрута часто ругаются друг с другом и хамят другим жителям города. После инцидента тюменец обратился в полицию. Агентство URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу перевозчика «Тюменьавтотранс». Однако там попросили перезвонить позднее. Также в пресс-службу УМВД по городу Тюмени направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.