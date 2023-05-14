14 мая 2023

Курганских погорельцев для определения финансовой помощи разделили на две категории

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смолино. Курган
Министр Куренков и губернатор Шумков встретились с курганскими погорельцами Фото:

В Курганской области для определения финансовой помощи погорельцев разделили на две категории. На тех, у кого сгорело единственное жилье и на тех, у кого еще есть имущество. Об этом 15 мая заявил во время посещения микрорайона Смолино заявил губернатор региона Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU.

«С учетом того, что вы не застрахованы, мы разделили все семьи на две категории. У которых было единственное жилье, и тех, у кого осталась недвижимость. По закону, тем, кто не страховал имущество, изначально положено 10 тысяч рублей на каждого проживающего и 50 тысяч на каждого прописанного», — заявил Шумков во время разговора с погорельцами. Он добавил, что за счет областного бюджета выдать жителям пострадавших населенных пунктов жилищные сертификаты.

Глава МЧС России Куренков попросил пострадавших составить списки сгоревшего имущества, изложить все факты и оставить. «Всю информацию обработают обученные люди. После этого я все передам президенту. По закону все получите», — заявил Куренков.

Ранее URA.RU писало, что Куренков вместе с Шумковым 15 мая приехали в сгоревший микрорайон Смолино. Сюда они прибыли после того, как пообщались с погорельцами в селе Юлдус.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области для определения финансовой помощи погорельцев разделили на две категории. На тех, у кого сгорело единственное жилье и на тех, у кого еще есть имущество. Об этом 15 мая заявил во время посещения микрорайона Смолино заявил губернатор региона Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU. «С учетом того, что вы не застрахованы, мы разделили все семьи на две категории. У которых было единственное жилье, и тех, у кого осталась недвижимость. По закону, тем, кто не страховал имущество, изначально положено 10 тысяч рублей на каждого проживающего и 50 тысяч на каждого прописанного», — заявил Шумков во время разговора с погорельцами. Он добавил, что за счет областного бюджета выдать жителям пострадавших населенных пунктов жилищные сертификаты. Глава МЧС России Куренков попросил пострадавших составить списки сгоревшего имущества, изложить все факты и оставить. «Всю информацию обработают обученные люди. После этого я все передам президенту. По закону все получите», — заявил Куренков. Ранее URA.RU писало, что Куренков вместе с Шумковым 15 мая приехали в сгоревший микрорайон Смолино. Сюда они прибыли после того, как пообщались с погорельцами в селе Юлдус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...