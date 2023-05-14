Курганских погорельцев для определения финансовой помощи разделили на две категории

15 мая 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Министр Куренков и губернатор Шумков встретились с курганскими погорельцами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области для определения финансовой помощи погорельцев разделили на две категории. На тех, у кого сгорело единственное жилье и на тех, у кого еще есть имущество. Об этом 15 мая заявил во время посещения микрорайона Смолино заявил губернатор региона Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU. «С учетом того, что вы не застрахованы, мы разделили все семьи на две категории. У которых было единственное жилье, и тех, у кого осталась недвижимость. По закону, тем, кто не страховал имущество, изначально положено 10 тысяч рублей на каждого проживающего и 50 тысяч на каждого прописанного», — заявил Шумков во время разговора с погорельцами. Он добавил, что за счет областного бюджета выдать жителям пострадавших населенных пунктов жилищные сертификаты. Глава МЧС России Куренков попросил пострадавших составить списки сгоревшего имущества, изложить все факты и оставить. «Всю информацию обработают обученные люди. После этого я все передам президенту. По закону все получите», — заявил Куренков. Ранее URA.RU писало, что Куренков вместе с Шумковым 15 мая приехали в сгоревший микрорайон Смолино. Сюда они прибыли после того, как пообщались с погорельцами в селе Юлдус.

В Курганской области для определения финансовой помощи погорельцев разделили на две категории. На тех, у кого сгорело единственное жилье и на тех, у кого еще есть имущество. Об этом 15 мая заявил во время посещения микрорайона Смолино заявил губернатор региона Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU. «С учетом того, что вы не застрахованы, мы разделили все семьи на две категории. У которых было единственное жилье, и тех, у кого осталась недвижимость. По закону, тем, кто не страховал имущество, изначально положено 10 тысяч рублей на каждого проживающего и 50 тысяч на каждого прописанного», — заявил Шумков во время разговора с погорельцами. Он добавил, что за счет областного бюджета выдать жителям пострадавших населенных пунктов жилищные сертификаты. Глава МЧС России Куренков попросил пострадавших составить списки сгоревшего имущества, изложить все факты и оставить. «Всю информацию обработают обученные люди. После этого я все передам президенту. По закону все получите», — заявил Куренков. Ранее URA.RU писало, что Куренков вместе с Шумковым 15 мая приехали в сгоревший микрорайон Смолино. Сюда они прибыли после того, как пообщались с погорельцами в селе Юлдус.