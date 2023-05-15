15 мая 2023

Глава МЧС России Куренков вернется в Тюмень с повторной проверкой

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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
Глава МЧС Александр Куренков посетил Тюмень 15 мая Фото:

Глава МЧС России Александр Куренков вернется в Тюмень с повторной проверкой через три недели. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. 15 мая Куренков приезжал в регион для того, чтобы встретиться с губернатором Александром Моором и пострадавшими от лесных пожаров жителями Тюменского района.

«Александр Куренков провел в Тюмени ряд рабочих встреч и раздал определенные поручения подчиненным. Результаты выполнения которых пообещал проверить лично. Он планирует вернуться в Тюменскую область приблизительно через три недели», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Куренков также планирует снова посетить Курганскую область. Об этом министр заявил местным жителям во время рабочей поездки в регион, которая также состоялась 15 мая.

Ранее агентство писало о том, что министр МЧС России Александр Куренков совершил рабочую поездку в Тюмень, где встретился с местными жителями, пострадавшими от лесных пожаров. По результатам визита Куренков заявил, что авиагруппировка спасателей в тюменском аэропорту Рощино будет увеличена.

С 3 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона категорически запрещено посещать лес, разжигать костры и пользоваться пиротехникой.

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Глава МЧС России Александр Куренков вернется в Тюмень с повторной проверкой через три недели. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. 15 мая Куренков приезжал в регион для того, чтобы встретиться с губернатором Александром Моором и пострадавшими от лесных пожаров жителями Тюменского района. «Александр Куренков провел в Тюмени ряд рабочих встреч и раздал определенные поручения подчиненным. Результаты выполнения которых пообещал проверить лично. Он планирует вернуться в Тюменскую область приблизительно через три недели», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Куренков также планирует снова посетить Курганскую область. Об этом министр заявил местным жителям во время рабочей поездки в регион, которая также состоялась 15 мая. Ранее агентство писало о том, что министр МЧС России Александр Куренков совершил рабочую поездку в Тюмень, где встретился с местными жителями, пострадавшими от лесных пожаров. По результатам визита Куренков заявил, что авиагруппировка спасателей в тюменском аэропорту Рощино будет увеличена. С 3 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона категорически запрещено посещать лес, разжигать костры и пользоваться пиротехникой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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