В Тюмени с молотка пустят «дворец» сибирского купца

В Тюмени продадут объект культурного наследия — дом купца Ядрышникова

16 мая 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Дом Петра Ядрышникова выставят на аукцион уже в июле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Тюменской области выставили на аукцион объект культурного наследия — дом купца Петра Ядрышникова. Информация о торгах опубликована на сайте правительства области. За дом, построенный в дворцовом стиле, а также за землю под ним, чиновники планируют выручить более 86 млн рублей. «Сообщение о проведении аукциона: здание и земельный участок на Челюскинцев, 8. Приказом комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области „Дом П.Г.Ядрышникова“ отнесен к выявленным объектам культурного наследия», — говорится в объявлении властей. Начальная цена за сам дом составляет 54,9 млн рублей. Земельный участок оценили минимум в 31,4 млн. Аукцион пройдет 20 июля. Дом сибирского купца Петра Ядрышникова построен в дворцовом стиле. Здание было возведено в конце XIX века. В разные годы в нем располагались типография, пароходская контора, а также трудился знаменитый врач Юрий Семовских и находился департамент здравоохранения. Ранее URA.RU писало и о приватизации других исторических объектов. Так, недавно в программу приватизации были добавлены «Магазин Г.Н. Константинова» в Тобольске и дом постройки XIX века в Тюмени. Они не нужны региону, так как никак не помогают чиновникам реализовывать их полномочия.

Власти Тюменской области выставили на аукцион объект культурного наследия — дом купца Петра Ядрышникова. Информация о торгах опубликована на сайте правительства области. За дом, построенный в дворцовом стиле, а также за землю под ним, чиновники планируют выручить более 86 млн рублей. «Сообщение о проведении аукциона: здание и земельный участок на Челюскинцев, 8. Приказом комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области „Дом П.Г.Ядрышникова“ отнесен к выявленным объектам культурного наследия», — говорится в объявлении властей. Начальная цена за сам дом составляет 54,9 млн рублей. Земельный участок оценили минимум в 31,4 млн. Аукцион пройдет 20 июля. Дом сибирского купца Петра Ядрышникова построен в дворцовом стиле. Здание было возведено в конце XIX века. В разные годы в нем располагались типография, пароходская контора, а также трудился знаменитый врач Юрий Семовских и находился департамент здравоохранения. Ранее URA.RU писало и о приватизации других исторических объектов. Так, недавно в программу приватизации были добавлены «Магазин Г.Н. Константинова» в Тобольске и дом постройки XIX века в Тюмени. Они не нужны региону, так как никак не помогают чиновникам реализовывать их полномочия.