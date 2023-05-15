15 мая 2023

Курганские зеки сделали уникальные шахматы для библиотеки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шахматы. Тюмень, шахматисты, шахматы, шахматная доска, игра в шахматы
Курганские осужденные сделали шахматы для библиотеки Фото:

Сотрудники курганского УФСИН передали специализированной библиотеке уникальные комплекты шахмат, выполненные осужденными. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления.

«Сотрудники ИК-1 УФСИН России по Курганской области передали руководству областной специальной библиотеки для читателей с проблемами зрения уникальный набор шахматных фигур», — проинформировали в управлении ФСИН. Фигуры должны помочь обучать игре в шахматы детей с ограниченными возможностями по зрению.

Величина шахматных фигур составляет полметра. Они сделаны из пенопласта и утяжелены в нижней части. Также осужденные сделали игровой комплект стандартного размера с углублениями на доске для фиксации фигур. Кроме шахмат, сотрудники ФСИН подарили библиотеке макет русской народной избы.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские заключенные построили детские площадки. Их выполнили по контракту для сел Кетовского муниципального округа.

Курганские осужденные сделали шахматы для библиотеки
Курганские осужденные сделали шахматы для библиотеки

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Сотрудники курганского УФСИН передали специализированной библиотеке уникальные комплекты шахмат, выполненные осужденными. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления. «Сотрудники ИК-1 УФСИН России по Курганской области передали руководству областной специальной библиотеки для читателей с проблемами зрения уникальный набор шахматных фигур», — проинформировали в управлении ФСИН. Фигуры должны помочь обучать игре в шахматы детей с ограниченными возможностями по зрению. Величина шахматных фигур составляет полметра. Они сделаны из пенопласта и утяжелены в нижней части. Также осужденные сделали игровой комплект стандартного размера с углублениями на доске для фиксации фигур. Кроме шахмат, сотрудники ФСИН подарили библиотеке макет русской народной избы. Ранее URA.RU сообщало, что курганские заключенные построили детские площадки. Их выполнили по контракту для сел Кетовского муниципального округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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