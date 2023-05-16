Mash: в Курганской области пропавшего во время пожара мужчину нашли погибшим

В Курганской области жителя шадринского села Юлдус Шайдуллу Мавлютова, который пропал во время сильного пожара, нашли погибшим. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.
«Шайдуллу Мавлютова искали неделю. Односельчанин увидел в лесу его собаку, а затем и тело мужчины. Он скончался после того, как на него упало дерево», — пишет telegram-канал Ural Mash. В СУ СК России по Курганской области комментировать информацию не стали.
Ранее URA.RU писало, что масштабные пожары в Курганской области бушевали 7 мая. В результате разгула стихии в Шадринском округе сгорела деревня Плоское, а от села Юлдус осталась одна улица. В селе сгорели 228 из 380 домов, семь человек погибли, сообщили представители окружной администрации.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.