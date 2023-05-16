Тюменка наказала судебных приставов, приписавших ей чужие долги

Судебный пристав приписала чужие долги женщине с аналогичным именем Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Тюменской области засудила судебных приставов, так как не смогла улететь за границу из-за того, что ее перепутали с другой женщиной и за чужие долги наложили запрет на выезд из России. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Судебный пристав вынесла постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации в отношении должника. Но фактически оно было вынесено в отношении двойника должника, которых отличало только место рождения. Ничего не подозревающая „должница“ не смогла вылететь за границу и понесла убытки, за возмещением которых она обратилась в суд. Ее требованиями были удовлетворены», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Пострадавшая женщина получила от Тюменского управления судебных приставов компенсацию в размере почти 130 тысяч рублей. Однако на этом судебные тяжбы не закончились.

Теперь уже само управление подало иск в Бердюжский районный суд области. Силовики требовали, чтобы компенсацию взыскали с сотрудницы, которая и допустила ошибку — Марины К. В суде женщина попросила уменьшить сумму до размера ее зарплаты на момент совершения нарушения. Ей пошли навстречу: уже бывшая сотрудница выплатит лишь 25 371 рубль.