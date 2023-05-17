17 мая 2023

В курганском округе отменили Сабантуй, чтобы помочь погорельцам и участникам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздник Сабантуй. Курган, народные танцы, национальная одежда, татары, сабантуй, фольклор, национальные костюмы
В Альменевском округе отменили праздник Сабантуй Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Власти Альменевского округа Курганской области отменили праздник Сабантуй из-за пожаров. Деньги, запланированные на мероприятие, направят на помощь погорельцам и участникам СВО. Об этом сообщил глава округа Алексей Снежко.

«В этом году мы хотели провести традиционный праздник плуга — окружной Сабантуй. Начали подготовку и запланировали средства. Но, в связи с сильнейшими пожарами, а также учитывая общественное мнение, Сабантуй было решено отложить и в этом году не проводить. <…> Приняли общее решение — средства, запланированные на проведение Сабантуя, направить на помощь погорельцам и нашим ребятам, участвующим в зоне СВО», — написал Снежко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах сгорело более пяти тысяч домой и строений. От огня пострадали тысячи людей, более 20 человек погибли. Больше всего в регионе пострадали село Юлдус в Шадринском округе и микрорайон Смолино в Кургане. Там сгорели почти все жилые дома. Сейчас пострадавшим в пожарах оказывается гуманитарная помощь, предоставляются сертификаты на жилье, идет разбор завалов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Альменевского округа Курганской области отменили праздник Сабантуй из-за пожаров. Деньги, запланированные на мероприятие, направят на помощь погорельцам и участникам СВО. Об этом сообщил глава округа Алексей Снежко. «В этом году мы хотели провести традиционный праздник плуга — окружной Сабантуй. Начали подготовку и запланировали средства. Но, в связи с сильнейшими пожарами, а также учитывая общественное мнение, Сабантуй было решено отложить и в этом году не проводить. <…> Приняли общее решение — средства, запланированные на проведение Сабантуя, направить на помощь погорельцам и нашим ребятам, участвующим в зоне СВО», — написал Снежко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах сгорело более пяти тысяч домой и строений. От огня пострадали тысячи людей, более 20 человек погибли. Больше всего в регионе пострадали село Юлдус в Шадринском округе и микрорайон Смолино в Кургане. Там сгорели почти все жилые дома. Сейчас пострадавшим в пожарах оказывается гуманитарная помощь, предоставляются сертификаты на жилье, идет разбор завалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...