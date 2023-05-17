В курганском округе отменили Сабантуй, чтобы помочь погорельцам и участникам СВО

18 мая 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

В Альменевском округе отменили праздник Сабантуй Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Власти Альменевского округа Курганской области отменили праздник Сабантуй из-за пожаров. Деньги, запланированные на мероприятие, направят на помощь погорельцам и участникам СВО. Об этом сообщил глава округа Алексей Снежко. «В этом году мы хотели провести традиционный праздник плуга — окружной Сабантуй. Начали подготовку и запланировали средства. Но, в связи с сильнейшими пожарами, а также учитывая общественное мнение, Сабантуй было решено отложить и в этом году не проводить. <…> Приняли общее решение — средства, запланированные на проведение Сабантуя, направить на помощь погорельцам и нашим ребятам, участвующим в зоне СВО», — написал Снежко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах сгорело более пяти тысяч домой и строений. От огня пострадали тысячи людей, более 20 человек погибли. Больше всего в регионе пострадали село Юлдус в Шадринском округе и микрорайон Смолино в Кургане. Там сгорели почти все жилые дома. Сейчас пострадавшим в пожарах оказывается гуманитарная помощь, предоставляются сертификаты на жилье, идет разбор завалов.

Власти Альменевского округа Курганской области отменили праздник Сабантуй из-за пожаров. Деньги, запланированные на мероприятие, направят на помощь погорельцам и участникам СВО. Об этом сообщил глава округа Алексей Снежко. «В этом году мы хотели провести традиционный праздник плуга — окружной Сабантуй. Начали подготовку и запланировали средства. Но, в связи с сильнейшими пожарами, а также учитывая общественное мнение, Сабантуй было решено отложить и в этом году не проводить. <…> Приняли общее решение — средства, запланированные на проведение Сабантуя, направить на помощь погорельцам и нашим ребятам, участвующим в зоне СВО», — написал Снежко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах сгорело более пяти тысяч домой и строений. От огня пострадали тысячи людей, более 20 человек погибли. Больше всего в регионе пострадали село Юлдус в Шадринском округе и микрорайон Смолино в Кургане. Там сгорели почти все жилые дома. Сейчас пострадавшим в пожарах оказывается гуманитарная помощь, предоставляются сертификаты на жилье, идет разбор завалов.