18 мая 2023
17 мая 2023

В Тюмени преемнику задержанной ФСБ чиновницы будут платить больше 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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У директора «Центра занятости» только лишь оклад составит 94,6 тысяч рублей Фото:

Чиновник, который придет на смену ранее задержанной ФСБ и уволенной с позиции директора «Центра занятости населения Тюменской области» Оксаны Астафьевой, будет получать оклад в 94 622 рубля. Об этом URA.RU рассказали в департаменте труда и занятости населения региона.

«В соответствии с порядком оплаты труда директора „Центра занятости населения Тюменской области“, размер должностного оклада на данной должности составляет 94 622 рубля в месяц», — сообщили URA.RU в департаменте. Ранее должность руководителя учреждения покинула Оксана Астафьева.

В целом заработная плата будущего директора будет складываться не только из оклада, но и компенсаций, а также стимулирующих выплат. Таким образом, она превысит 100 000 рублей.

Как ранее писало URA.RU, бывшая руководитель «Центра занятости» Оксана Астафьева была уволена в конце марта. Вскоре стало известно о том, что женщину задержала ФСБ. Астафьеву обвинили в превышении должностных полномочий и определили ей меру пресечения. В настоящее время должность руководителя учреждения остается вакантной.

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Чиновник, который придет на смену ранее задержанной ФСБ и уволенной с позиции директора «Центра занятости населения Тюменской области» Оксаны Астафьевой, будет получать оклад в 94 622 рубля. Об этом URA.RU рассказали в департаменте труда и занятости населения региона. «В соответствии с порядком оплаты труда директора „Центра занятости населения Тюменской области“, размер должностного оклада на данной должности составляет 94 622 рубля в месяц», — сообщили URA.RU в департаменте. Ранее должность руководителя учреждения покинула Оксана Астафьева. В целом заработная плата будущего директора будет складываться не только из оклада, но и компенсаций, а также стимулирующих выплат. Таким образом, она превысит 100 000 рублей. Как ранее писало URA.RU, бывшая руководитель «Центра занятости» Оксана Астафьева была уволена в конце марта. Вскоре стало известно о том, что женщину задержала ФСБ. Астафьеву обвинили в превышении должностных полномочий и определили ей меру пресечения. В настоящее время должность руководителя учреждения остается вакантной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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