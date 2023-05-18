В Тюмени преемнику задержанной ФСБ чиновницы будут платить больше 100 тысяч рублей

19 мая 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

У директора «Центра занятости» только лишь оклад составит 94,6 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чиновник, который придет на смену ранее задержанной ФСБ и уволенной с позиции директора «Центра занятости населения Тюменской области» Оксаны Астафьевой, будет получать оклад в 94 622 рубля. Об этом URA.RU рассказали в департаменте труда и занятости населения региона. «В соответствии с порядком оплаты труда директора „Центра занятости населения Тюменской области“, размер должностного оклада на данной должности составляет 94 622 рубля в месяц», — сообщили URA.RU в департаменте. Ранее должность руководителя учреждения покинула Оксана Астафьева. В целом заработная плата будущего директора будет складываться не только из оклада, но и компенсаций, а также стимулирующих выплат. Таким образом, она превысит 100 000 рублей. Как ранее писало URA.RU, бывшая руководитель «Центра занятости» Оксана Астафьева была уволена в конце марта. Вскоре стало известно о том, что женщину задержала ФСБ. Астафьеву обвинили в превышении должностных полномочий и определили ей меру пресечения. В настоящее время должность руководителя учреждения остается вакантной.

Чиновник, который придет на смену ранее задержанной ФСБ и уволенной с позиции директора «Центра занятости населения Тюменской области» Оксаны Астафьевой, будет получать оклад в 94 622 рубля. Об этом URA.RU рассказали в департаменте труда и занятости населения региона. «В соответствии с порядком оплаты труда директора „Центра занятости населения Тюменской области“, размер должностного оклада на данной должности составляет 94 622 рубля в месяц», — сообщили URA.RU в департаменте. Ранее должность руководителя учреждения покинула Оксана Астафьева. В целом заработная плата будущего директора будет складываться не только из оклада, но и компенсаций, а также стимулирующих выплат. Таким образом, она превысит 100 000 рублей. Как ранее писало URA.RU, бывшая руководитель «Центра занятости» Оксана Астафьева была уволена в конце марта. Вскоре стало известно о том, что женщину задержала ФСБ. Астафьеву обвинили в превышении должностных полномочий и определили ей меру пресечения. В настоящее время должность руководителя учреждения остается вакантной.