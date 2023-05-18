В Кургане нашли замену главврачу, которого критиковал Шумков

19 мая 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Курганскую областную больницу возглавил приезжий врач Фото: Нина Калинина © URA.RU Курганскую областную больницу №2 возглавил выпускник Санкт-Петербургского университета, дерматолог-венеролог Руслан Гуламов. Нового руководителя представили коллективу, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области в соцсетях. «Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кириллова и директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев торжественно представили коллективу Курганской областной больницы №2 исполняющего обязанности главного врача Гуламова Руслана Александровича», — говорится в сообщении. Гуламову 35 лет. В 2013 году он окончил Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет по специальности «педиатрия», а через два года — ординатуру по специальности «дерматовенерология». В 2018 прошел подготовку на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова по «организация здравоохранения и общественное здоровье». Служил начальником медицинской службы соединения в ракетных войсках стратегического назначения. Ранее URA.RU писало, что после критики губернатора Вадима Шумкова главный врач Курганской областной больницы №2 Владимир Герасимов написал заявление на увольнение. Губернатора не устроило качество проведенного в роддоме Кургана ремонта (роддом относится к больнице). После визита Шумков сообщил, что главврач наказан. Коллективу Курганской областной больницы №2 представили нового руководителя фото: пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганскую областную больницу №2 возглавил выпускник Санкт-Петербургского университета, дерматолог-венеролог Руслан Гуламов. Нового руководителя представили коллективу, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области в соцсетях. «Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кириллова и директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев торжественно представили коллективу Курганской областной больницы №2 исполняющего обязанности главного врача Гуламова Руслана Александровича», — говорится в сообщении. Гуламову 35 лет. В 2013 году он окончил Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет по специальности «педиатрия», а через два года — ординатуру по специальности «дерматовенерология». В 2018 прошел подготовку на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова по «организация здравоохранения и общественное здоровье». Служил начальником медицинской службы соединения в ракетных войсках стратегического назначения. Ранее URA.RU писало, что после критики губернатора Вадима Шумкова главный врач Курганской областной больницы №2 Владимир Герасимов написал заявление на увольнение. Губернатора не устроило качество проведенного в роддоме Кургана ремонта (роддом относится к больнице). После визита Шумков сообщил, что главврач наказан.