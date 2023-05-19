19 мая 2023
18 мая 2023

В ЯНАО продается склад ГСМ за 170 миллионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, цистерны, гсм, нефтехранилище
Собственник готов индивидуально обсуждать цену объекта Фото:

В Новом Уренгой (ЯНАО) продается топливный склад для приема, хранения и отгрузки нефтепродуктов площадью более 66 тысяч квадратных метров. В объявлении на портале Avito указана стоимость объекта в 170 миллионов рублей, но возможен торг.

«Склад ГСМ (далее топливный склад) предназначена для приема нефтепродуктов железнодорожным и автомобильным транспортом, хранения и отгрузки автомобильным транспортом. Площадь топливного парка составляет 66 731 квадратный метр. Цена договорная и обсуждаема», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на въезде на территорию склада имеется КПП. Участок, на котором расположен объект, находится в собственности администрации города Новый Уренгой до 2064 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Белоярск (ЯНАО) продается автозаправочная станция с бензовозом и магазином за девять миллионов рублей. В объявлении на портале Avito собственник бизнеса поделился, что данная АЗС единственная в населенном пункте.

Резервуары для хранения топлива включены в стоимость объекта
Резервуары для хранения топлива включены в стоимость объекта

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В Новом Уренгой (ЯНАО) продается топливный склад для приема, хранения и отгрузки нефтепродуктов площадью более 66 тысяч квадратных метров. В объявлении на портале Avito указана стоимость объекта в 170 миллионов рублей, но возможен торг. «Склад ГСМ (далее топливный склад) предназначена для приема нефтепродуктов железнодорожным и автомобильным транспортом, хранения и отгрузки автомобильным транспортом. Площадь топливного парка составляет 66 731 квадратный метр. Цена договорная и обсуждаема», — говорится в сообщении. Уточняется, что на въезде на территорию склада имеется КПП. Участок, на котором расположен объект, находится в собственности администрации города Новый Уренгой до 2064 года. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Белоярск (ЯНАО) продается автозаправочная станция с бензовозом и магазином за девять миллионов рублей. В объявлении на портале Avito собственник бизнеса поделился, что данная АЗС единственная в населенном пункте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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