19 мая 2023
18 мая 2023

Следователи проверят тюменских чиновников, на которых пожаловался сирота

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
Тюменские следователи проверят информацию о бездействии местных органов Фото:

В Тюменской области следователи заинтересовались информацией о бездействии органов местного самоуправления Голышмановского района. Они начали проверку после жалобы сироты, который остался без помощи в ремонте дома, где случилась коммунальная авария. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

«В Тюменской области проводится проверка информации СМИ о бездействии должностных лиц и ненадлежащем содержании жилого дома. В ходе процессуальной проверки следователем СКР будут установлены все обстоятельства произошедшего, проверено исполнение ответственными должностными лицами органов местного самоуправления требований федерального законодательства о соблюдении жилищных прав сирот», — сообщили в пресс-службе силового ведомства.

По данным следствия, органами местного самоуправления Голышмановского района местному жителю из числа сирот в 2018 году было предоставлено жилье, однако через полтора года оно стало приходить в негодность. Произошло это из-за коммунальной аварии, последствия которой не были окончательно устранены. При этом мужчина остался без помощи, в то время как в доме разрушаются стены.

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В Тюменской области следователи заинтересовались информацией о бездействии органов местного самоуправления Голышмановского района. Они начали проверку после жалобы сироты, который остался без помощи в ремонте дома, где случилась коммунальная авария. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону. «В Тюменской области проводится проверка информации СМИ о бездействии должностных лиц и ненадлежащем содержании жилого дома. В ходе процессуальной проверки следователем СКР будут установлены все обстоятельства произошедшего, проверено исполнение ответственными должностными лицами органов местного самоуправления требований федерального законодательства о соблюдении жилищных прав сирот», — сообщили в пресс-службе силового ведомства. По данным следствия, органами местного самоуправления Голышмановского района местному жителю из числа сирот в 2018 году было предоставлено жилье, однако через полтора года оно стало приходить в негодность. Произошло это из-за коммунальной аварии, последствия которой не были окончательно устранены. При этом мужчина остался без помощи, в то время как в доме разрушаются стены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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