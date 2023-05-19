Следователи проверят тюменских чиновников, на которых пожаловался сирота

20 мая 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Тюменские следователи проверят информацию о бездействии местных органов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области следователи заинтересовались информацией о бездействии органов местного самоуправления Голышмановского района. Они начали проверку после жалобы сироты, который остался без помощи в ремонте дома, где случилась коммунальная авария. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону. «В Тюменской области проводится проверка информации СМИ о бездействии должностных лиц и ненадлежащем содержании жилого дома. В ходе процессуальной проверки следователем СКР будут установлены все обстоятельства произошедшего, проверено исполнение ответственными должностными лицами органов местного самоуправления требований федерального законодательства о соблюдении жилищных прав сирот», — сообщили в пресс-службе силового ведомства. По данным следствия, органами местного самоуправления Голышмановского района местному жителю из числа сирот в 2018 году было предоставлено жилье, однако через полтора года оно стало приходить в негодность. Произошло это из-за коммунальной аварии, последствия которой не были окончательно устранены. При этом мужчина остался без помощи, в то время как в доме разрушаются стены.

В Тюменской области следователи заинтересовались информацией о бездействии органов местного самоуправления Голышмановского района. Они начали проверку после жалобы сироты, который остался без помощи в ремонте дома, где случилась коммунальная авария. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону. «В Тюменской области проводится проверка информации СМИ о бездействии должностных лиц и ненадлежащем содержании жилого дома. В ходе процессуальной проверки следователем СКР будут установлены все обстоятельства произошедшего, проверено исполнение ответственными должностными лицами органов местного самоуправления требований федерального законодательства о соблюдении жилищных прав сирот», — сообщили в пресс-службе силового ведомства. По данным следствия, органами местного самоуправления Голышмановского района местному жителю из числа сирот в 2018 году было предоставлено жилье, однако через полтора года оно стало приходить в негодность. Произошло это из-за коммунальной аварии, последствия которой не были окончательно устранены. При этом мужчина остался без помощи, в то время как в доме разрушаются стены.