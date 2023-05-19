19 мая 2023

В Курганской области установили полсотни виновников ландшафтных пожаров

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог , дым
С начала года сотрудники МЧС установили 51 поджигателя Фото:
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В Курганской области с начала года установлен 51 виновник ландшафтных пожаров. В отношении поджигателей возбуждено 14 уголовных дел, сообщается в пресс службе ГУ МЧС России по региону.

«С начала года установлен 51 виновник ландшафтных пожаров. Также в отношении поджигателей возбуждено 14 уголовных дел. Во время рейдов сотрудниками МЧС составлено 803 протокола об административных правонарушениях», — сообщается в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области установили 46 виновников ландшафтных пожаров. Среди поджигателей есть дети.

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В Курганской области с начала года установлен 51 виновник ландшафтных пожаров. В отношении поджигателей возбуждено 14 уголовных дел, сообщается в пресс службе ГУ МЧС России по региону. «С начала года установлен 51 виновник ландшафтных пожаров. Также в отношении поджигателей возбуждено 14 уголовных дел. Во время рейдов сотрудниками МЧС составлено 803 протокола об административных правонарушениях», — сообщается в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области установили 46 виновников ландшафтных пожаров. Среди поджигателей есть дети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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