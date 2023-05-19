В Курганской области установили полсотни виновников ландшафтных пожаров

20 мая 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

С начала года сотрудники МЧС установили 51 поджигателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганской области с начала года установлен 51 виновник ландшафтных пожаров. В отношении поджигателей возбуждено 14 уголовных дел, сообщается в пресс службе ГУ МЧС России по региону. «С начала года установлен 51 виновник ландшафтных пожаров. Также в отношении поджигателей возбуждено 14 уголовных дел. Во время рейдов сотрудниками МЧС составлено 803 протокола об административных правонарушениях», — сообщается в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области установили 46 виновников ландшафтных пожаров. Среди поджигателей есть дети.

В Курганской области с начала года установлен 51 виновник ландшафтных пожаров. В отношении поджигателей возбуждено 14 уголовных дел, сообщается в пресс службе ГУ МЧС России по региону. «С начала года установлен 51 виновник ландшафтных пожаров. Также в отношении поджигателей возбуждено 14 уголовных дел. Во время рейдов сотрудниками МЧС составлено 803 протокола об административных правонарушениях», — сообщается в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области установили 46 виновников ландшафтных пожаров. Среди поджигателей есть дети.