В Кургане без воды осталась пожарная часть

Воду отключили из-за повреждения сетей водопровода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в связи с повреждением сетей водопровода по улице Правды, 96 без воды осталась пожарная часть. Об этом сообщает АО «Водный союз».

«В связи с повреждением сетей водопровода без холодного водоснабжения: ул. Панфилова, 20 (пожарная часть)», — сообщает «Водный союз» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Также без воды остались школа №75 и частный сектор от ул. Правды до ул. Партизанской и от ул. Кольцевой до ул. Ушакова.

Коммунальные аварии в Кургане происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. До 2024 года «Водный союз» планирует потратить более 600 миллионов рублей на их модернизацию.