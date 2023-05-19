19 мая 2023

В Кургане без воды осталась пожарная часть

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Воду отключили из-за повреждения сетей водопровода Фото:

В Кургане в связи с повреждением сетей водопровода по улице Правды, 96 без воды осталась пожарная часть. Об этом сообщает АО «Водный союз».

«В связи с повреждением сетей водопровода без холодного водоснабжения: ул. Панфилова, 20 (пожарная часть)», — сообщает «Водный союз» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Также без воды остались школа №75 и частный сектор от ул. Правды до ул. Партизанской и от ул. Кольцевой до ул. Ушакова.

Коммунальные аварии в Кургане происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. До 2024 года «Водный союз» планирует потратить более 600 миллионов рублей на их модернизацию.

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В Кургане в связи с повреждением сетей водопровода по улице Правды, 96 без воды осталась пожарная часть. Об этом сообщает АО «Водный союз». «В связи с повреждением сетей водопровода без холодного водоснабжения: ул. Панфилова, 20 (пожарная часть)», — сообщает «Водный союз» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Также без воды остались школа №75 и частный сектор от ул. Правды до ул. Партизанской и от ул. Кольцевой до ул. Ушакова. Коммунальные аварии в Кургане происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. До 2024 года «Водный союз» планирует потратить более 600 миллионов рублей на их модернизацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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