В Тюменской области резко повысится уровень загрязнения воздуха

В некоторых районах Тюменской области резко повысится уровень загрязнения воздуха. Такие данные приводятся на сайте метеосервиса Ventusky. Опасным воздух станет для тюменцев, которые страдают от хронических болезней легких и сердца.
«Тюменская область, 21 мая. Аромашевский, Казанский, Викуловский районы — уровень „нездоровый для чувствительных групп“. Вещество: PM2.5», — сообщается на сайте Ventusky. По данным метеокарты, пик загрязнения настанет вечером 22 мая в 17:00.
Согласно открытым источникам, вещество PM2.5 — это мелкие кусочки сажи, автомобильных шин и асфальта, нитраты, сульфаты, оксиды тяжелых металлов. Такие частицы могут накапливаться в человеческом организме и вызывать различные аллергические реакции, например, бронхит, насморк или кашель.
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