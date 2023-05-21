В Тюменской области резко повысится уровень загрязнения воздуха

Опасным воздух станет для чувствительных групп населения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В некоторых районах Тюменской области резко повысится уровень загрязнения воздуха. Такие данные приводятся на сайте метеосервиса Ventusky. Опасным воздух станет для тюменцев, которые страдают от хронических болезней легких и сердца.

«Тюменская область, 21 мая. Аромашевский, Казанский, Викуловский районы — уровень „нездоровый для чувствительных групп“. Вещество: PM2.5», — сообщается на сайте Ventusky. По данным метеокарты, пик загрязнения настанет вечером 22 мая в 17:00.

Согласно открытым источникам, вещество PM2.5 — это мелкие кусочки сажи, автомобильных шин и асфальта, нитраты, сульфаты, оксиды тяжелых металлов. Такие частицы могут накапливаться в человеческом организме и вызывать различные аллергические реакции, например, бронхит, насморк или кашель.