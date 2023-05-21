21 мая 2023
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19 мая 2023

В Тюменской области резко повысится уровень загрязнения воздуха

© Служба новостей «URA.RU»
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Опасным воздух станет для чувствительных групп населения Фото:

В некоторых районах Тюменской области резко повысится уровень загрязнения воздуха. Такие данные приводятся на сайте метеосервиса Ventusky. Опасным воздух станет для тюменцев, которые страдают от хронических болезней легких и сердца.

«Тюменская область, 21 мая. Аромашевский, Казанский, Викуловский районы — уровень „нездоровый для чувствительных групп“. Вещество: PM2.5», — сообщается на сайте Ventusky. По данным метеокарты, пик загрязнения настанет вечером 22 мая в 17:00.

Согласно открытым источникам, вещество PM2.5 — это мелкие кусочки сажи, автомобильных шин и асфальта, нитраты, сульфаты, оксиды тяжелых металлов. Такие частицы могут накапливаться в человеческом организме и вызывать различные аллергические реакции, например, бронхит, насморк или кашель.

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В некоторых районах Тюменской области резко повысится уровень загрязнения воздуха. Такие данные приводятся на сайте метеосервиса Ventusky. Опасным воздух станет для тюменцев, которые страдают от хронических болезней легких и сердца. «Тюменская область, 21 мая. Аромашевский, Казанский, Викуловский районы — уровень „нездоровый для чувствительных групп“. Вещество: PM2.5», — сообщается на сайте Ventusky. По данным метеокарты, пик загрязнения настанет вечером 22 мая в 17:00. Согласно открытым источникам, вещество PM2.5 — это мелкие кусочки сажи, автомобильных шин и асфальта, нитраты, сульфаты, оксиды тяжелых металлов. Такие частицы могут накапливаться в человеческом организме и вызывать различные аллергические реакции, например, бронхит, насморк или кашель.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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