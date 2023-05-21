21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

Тюменские полицейские спасли студента от самоубийства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские железные дороги. РЖД. Пермь, черная кошка, рельсы, шпалы, черный кот, ржд, железная дорога
Молодого человека у путей заметил машинист поезда Фото:

Сотрудники транспортной полиции оказали помощь раненому молодому человеку, которого обнаружили у железнодорожных путей в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО. По данным силовиков, молодой человек собирался совершить «необдуманный поступок».

«Транспортные полицейские Тюмени оказали помощь местному жителю. Студент 2003 года рождения намеревался совершить необдуманный поступок вблизи железной дороги», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Парень лежал в 15 метрах от железнодорожного полотна перегона станций «Утяшево — Тюмень». Его заметил машинист проходящего поезда. Как установили полицейские, молодой человек поссорился с девушкой. Из-за этого он выпил, нанес себе увечья и пришел к железной дороге.

Тюменцу оказали первую помощь и передали его медикам. Силовики проводят проверку.

Фото:

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Сотрудники транспортной полиции оказали помощь раненому молодому человеку, которого обнаружили у железнодорожных путей в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО. По данным силовиков, молодой человек собирался совершить «необдуманный поступок». «Транспортные полицейские Тюмени оказали помощь местному жителю. Студент 2003 года рождения намеревался совершить необдуманный поступок вблизи железной дороги», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Парень лежал в 15 метрах от железнодорожного полотна перегона станций «Утяшево — Тюмень». Его заметил машинист проходящего поезда. Как установили полицейские, молодой человек поссорился с девушкой. Из-за этого он выпил, нанес себе увечья и пришел к железной дороге. Тюменцу оказали первую помощь и передали его медикам. Силовики проводят проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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