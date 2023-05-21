21 мая 2023
20 мая 2023

Губернатор Моор добился от федерального центра денег на масштабную стройку

Тюмень получит федеральные средства на строительство дорог в микрорайоне Алебашево
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по развитию промышленности РФ перед Госсоветом. Москва, моор александр
Александр Моор добился выделения Тюмени денег из федерального бюджета Фото:

Сенаторы Совета Федерации рекомендовали Минстрою РФ выделить Тюменской области средства из федеральной казны на строительство дорог в микрорайоне Алебашево. Решение было озвучено на заседании комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Во встрече лично принял участие губернатор региона Александр Моор.

«Мы ждем только утверждения бюджета на 2024—2026 годы, чтобы понимать лимит. Все документы у Тюменской области в порядке», — заявил на заседании заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Речь шла о выделении средств на строительство шести дорог в микрорайоне Алебашево в Тюмени. Появление инфраструктуры профинансируют из федерального бюджета.

Ранее URA.RU писало, что в Совфеде проходят Дни Тюменской области. Участие в них лично принимает губернатор Александр Моор.

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Сенаторы Совета Федерации рекомендовали Минстрою РФ выделить Тюменской области средства из федеральной казны на строительство дорог в микрорайоне Алебашево. Решение было озвучено на заседании комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Во встрече лично принял участие губернатор региона Александр Моор. «Мы ждем только утверждения бюджета на 2024—2026 годы, чтобы понимать лимит. Все документы у Тюменской области в порядке», — заявил на заседании заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин. Речь шла о выделении средств на строительство шести дорог в микрорайоне Алебашево в Тюмени. Появление инфраструктуры профинансируют из федерального бюджета. Ранее URA.RU писало, что в Совфеде проходят Дни Тюменской области. Участие в них лично принимает губернатор Александр Моор.
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