22 мая 2023

На улицах тюменского поселка заметили дикое напуганное животное. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси, глаз лося
По мнению тюменцев, напуганный зверь пришел в поселок из-за лесных пожаров Фото:

Напуганный лосенок вышел из леса и метался по улице Сосновой в рабочем поселке Винзили (Тюменская область). Видео с диким животным появилось в группе «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

«Винзили. Улица Сосновая. Дурдом», — такой пост разместили в группе района в социальной сети.

К записи приложено видео, на котором лосенок бежит по улице. Животное напугано, в панике оно падает, а затем поднимается и снова начинает убегать.

В комментариях подписчики сообщества сочувствуют животному. Они просят очевидцев подобных событий не пугать зверей еще больше и не преследовать их. Подобное поведение диких животных комментаторы связывают с лесными пожарами, которые действуют в регионе.

URA.RU направило запрос в Госохотдепартамент по Тюменской области. Ответ ожидается.

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Напуганный лосенок вышел из леса и метался по улице Сосновой в рабочем поселке Винзили (Тюменская область). Видео с диким животным появилось в группе «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте». «Винзили. Улица Сосновая. Дурдом», — такой пост разместили в группе района в социальной сети. К записи приложено видео, на котором лосенок бежит по улице. Животное напугано, в панике оно падает, а затем поднимается и снова начинает убегать. В комментариях подписчики сообщества сочувствуют животному. Они просят очевидцев подобных событий не пугать зверей еще больше и не преследовать их. Подобное поведение диких животных комментаторы связывают с лесными пожарами, которые действуют в регионе. URA.RU направило запрос в Госохотдепартамент по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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