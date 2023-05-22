По мнению тюменцев, напуганный зверь пришел в поселок из-за лесных пожаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Напуганный лосенок вышел из леса и метался по улице Сосновой в рабочем поселке Винзили (Тюменская область). Видео с диким животным появилось в группе «Столичный | Тюменский район» в социальной сети «ВКонтакте».

«Винзили. Улица Сосновая. Дурдом», — такой пост разместили в группе района в социальной сети.

К записи приложено видео, на котором лосенок бежит по улице. Животное напугано, в панике оно падает, а затем поднимается и снова начинает убегать.

В комментариях подписчики сообщества сочувствуют животному. Они просят очевидцев подобных событий не пугать зверей еще больше и не преследовать их. Подобное поведение диких животных комментаторы связывают с лесными пожарами, которые действуют в регионе.

URA.RU направило запрос в Госохотдепартамент по Тюменской области. Ответ ожидается.