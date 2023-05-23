23 мая 2023
22 мая 2023

В Тюмени хозяин выбросил питомца из окна. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилье, окна, недвижимость, продажа квартир, жилые дома, многоквартирный дом, квартиры, новостройка
Жители города просят тех, кто там живет спасти умирающее животное Фото:

В Тюмени по адресу Кремлевская, 85 из окна квартиры хозяин выкинул кошку. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.

«Владелец выкинул кошку из окна. Она сейчас лежит на заднем дворе. Пока еще живая», — пишут свидетели в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Жители города очень встревожены из-за этого происшествия. Они просят тех, кто там рядом живет помочь бедному животному, и отвезти его в клинику.

Фото:

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В Тюмени по адресу Кремлевская, 85 из окна квартиры хозяин выкинул кошку. Об этом сообщили очевидцы произошедшего. «Владелец выкинул кошку из окна. Она сейчас лежит на заднем дворе. Пока еще живая», — пишут свидетели в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Жители города очень встревожены из-за этого происшествия. Они просят тех, кто там рядом живет помочь бедному животному, и отвезти его в клинику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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