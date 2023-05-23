В Тюмени хозяин выбросил питомца из окна. Фото

24 мая 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

Жители города просят тех, кто там живет спасти умирающее животное Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени по адресу Кремлевская, 85 из окна квартиры хозяин выкинул кошку. Об этом сообщили очевидцы произошедшего. «Владелец выкинул кошку из окна. Она сейчас лежит на заднем дворе. Пока еще живая», — пишут свидетели в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Жители города очень встревожены из-за этого происшествия. Они просят тех, кто там рядом живет помочь бедному животному, и отвезти его в клинику. Фото: «ЧС Тюмень»

В Тюмени по адресу Кремлевская, 85 из окна квартиры хозяин выкинул кошку. Об этом сообщили очевидцы произошедшего. «Владелец выкинул кошку из окна. Она сейчас лежит на заднем дворе. Пока еще живая», — пишут свидетели в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Жители города очень встревожены из-за этого происшествия. Они просят тех, кто там рядом живет помочь бедному животному, и отвезти его в клинику.