Жители города просят тех, кто там живет спасти умирающее животное
В Тюмени по адресу Кремлевская, 85 из окна квартиры хозяин выкинул кошку. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.
«Владелец выкинул кошку из окна. Она сейчас лежит на заднем дворе. Пока еще живая», — пишут свидетели в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Жители города очень встревожены из-за этого происшествия. Они просят тех, кто там рядом живет помочь бедному животному, и отвезти его в клинику.
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