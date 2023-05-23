Матвиенко призвала регионы РФ ориентироваться на Тюменскую область

Матвиенко назвала Тюменскую область примером динамично развивающегося региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко привела Тюменскую область в пример другим регионам, как образец динамично развивающегося субъекта. Она также отметила выставку в здании парламента, посвященную Тюменской области, и доклады губернатора региона Александра Моора и председателя областной думы Фуата Сайфутдинова.

«Впечатляющие доклады с точки зрения тех достижений, которых удалось добиться за последние пять лет. И, конечно, интересная креативная выставка. Мы буквально погрузились в жизнь региона и еще раз убедились, что Тюменская область — это давно уже не только нефтедобывающий регион, а действительно пример, образец динамично развивающегося субъекта федерации, который сумел грамотно конвертировать свои экономические преимуществ в реальное повышение качества жизни граждан. Это очень правильный подход, на который нужно всем ориентироваться», — отметила Матвиенко во время заседания Совфеда.

С 22 по 24 мая в СФ проходят Дни Тюменской области. В рамках мероприятия Матвиенко открыла в Москве выставку о регионе. Также глава Совфеда похвалила Тюменскую область за темпы развития.