23 мая 2023

Матвиенко призвала регионы РФ ориентироваться на Тюменскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, матвиенко валентина
Матвиенко назвала Тюменскую область примером динамично развивающегося региона Фото:

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко привела Тюменскую область в пример другим регионам, как образец динамично развивающегося субъекта. Она также отметила выставку в здании парламента, посвященную Тюменской области, и доклады губернатора региона Александра Моора и председателя областной думы Фуата Сайфутдинова.

«Впечатляющие доклады с точки зрения тех достижений, которых удалось добиться за последние пять лет. И, конечно, интересная креативная выставка. Мы буквально погрузились в жизнь региона и еще раз убедились, что Тюменская область — это давно уже не только нефтедобывающий регион, а действительно пример, образец динамично развивающегося субъекта федерации, который сумел грамотно конвертировать свои экономические преимуществ в реальное повышение качества жизни граждан. Это очень правильный подход, на который нужно всем ориентироваться», — отметила Матвиенко во время заседания Совфеда.

С 22 по 24 мая в СФ проходят Дни Тюменской области. В рамках мероприятия Матвиенко открыла в Москве выставку о регионе. Также глава Совфеда похвалила Тюменскую область за темпы развития.

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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко привела Тюменскую область в пример другим регионам, как образец динамично развивающегося субъекта. Она также отметила выставку в здании парламента, посвященную Тюменской области, и доклады губернатора региона Александра Моора и председателя областной думы Фуата Сайфутдинова. «Впечатляющие доклады с точки зрения тех достижений, которых удалось добиться за последние пять лет. И, конечно, интересная креативная выставка. Мы буквально погрузились в жизнь региона и еще раз убедились, что Тюменская область — это давно уже не только нефтедобывающий регион, а действительно пример, образец динамично развивающегося субъекта федерации, который сумел грамотно конвертировать свои экономические преимуществ в реальное повышение качества жизни граждан. Это очень правильный подход, на который нужно всем ориентироваться», — отметила Матвиенко во время заседания Совфеда. С 22 по 24 мая в СФ проходят Дни Тюменской области. В рамках мероприятия Матвиенко открыла в Москве выставку о регионе. Также глава Совфеда похвалила Тюменскую область за темпы развития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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