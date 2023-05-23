Глава Совфеда Матвиенко похвалила Тюменскую область

24 мая 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Матвиенко отметила достижения Тюменской области в промышленности и сельском хозяйстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила динамичное развитие Тюменской области и достижение ею высоких показателей сразу в нескольких областях. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Председатель Совета Федерации обсудила вопросы социально-экономического развития Тюменской области с губернатором Александром Моором и председателем Тюменской областной думы Фуатом Сайфитдиновым. Валентина Матвиенко отметила высокие показатели промышленного производства, обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства, стабильную финансово-экономическую ситуацию в целом», — сообщает информационный центр правительства региона. Глава Совфеда заявила, что Тюменская область динамично развивается. В ходе беседы были также затронуты вопросы комплексной застройки и качества питьевой воды в регионе. Ранее URA.RU писало, что в верхней палате Федерального собрания проходят «Дни Тюменской области». 24 мая губернатор Моор выступит перед сенаторами с отчетом о социально-экономическом развитии региона.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила динамичное развитие Тюменской области и достижение ею высоких показателей сразу в нескольких областях. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Председатель Совета Федерации обсудила вопросы социально-экономического развития Тюменской области с губернатором Александром Моором и председателем Тюменской областной думы Фуатом Сайфитдиновым. Валентина Матвиенко отметила высокие показатели промышленного производства, обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства, стабильную финансово-экономическую ситуацию в целом», — сообщает информационный центр правительства региона. Глава Совфеда заявила, что Тюменская область динамично развивается. В ходе беседы были также затронуты вопросы комплексной застройки и качества питьевой воды в регионе. Ранее URA.RU писало, что в верхней палате Федерального собрания проходят «Дни Тюменской области». 24 мая губернатор Моор выступит перед сенаторами с отчетом о социально-экономическом развитии региона.