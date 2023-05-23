23 мая 2023

Глава Совфеда Матвиенко похвалила Тюменскую область

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Открытие выставки "Первозданная Россия-2016". Москва., матвиенко валентина, портрет
Матвиенко отметила достижения Тюменской области в промышленности и сельском хозяйстве Фото:

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила динамичное развитие Тюменской области и достижение ею высоких показателей сразу в нескольких областях. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Председатель Совета Федерации обсудила вопросы социально-экономического развития Тюменской области с губернатором Александром Моором и председателем Тюменской областной думы Фуатом Сайфитдиновым. Валентина Матвиенко отметила высокие показатели промышленного производства, обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства, стабильную финансово-экономическую ситуацию в целом», — сообщает информационный центр правительства региона.

Глава Совфеда заявила, что Тюменская область динамично развивается. В ходе беседы были также затронуты вопросы комплексной застройки и качества питьевой воды в регионе.

Ранее URA.RU писало, что в верхней палате Федерального собрания проходят «Дни Тюменской области». 24 мая губернатор Моор выступит перед сенаторами с отчетом о социально-экономическом развитии региона.

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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила динамичное развитие Тюменской области и достижение ею высоких показателей сразу в нескольких областях. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Председатель Совета Федерации обсудила вопросы социально-экономического развития Тюменской области с губернатором Александром Моором и председателем Тюменской областной думы Фуатом Сайфитдиновым. Валентина Матвиенко отметила высокие показатели промышленного производства, обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства, стабильную финансово-экономическую ситуацию в целом», — сообщает информационный центр правительства региона. Глава Совфеда заявила, что Тюменская область динамично развивается. В ходе беседы были также затронуты вопросы комплексной застройки и качества питьевой воды в регионе. Ранее URA.RU писало, что в верхней палате Федерального собрания проходят «Дни Тюменской области». 24 мая губернатор Моор выступит перед сенаторами с отчетом о социально-экономическом развитии региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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