Валентина Матвиенко открыла в Москве выставку о людях Тюменской области. Фото

24 мая 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Матвиенко приняла в СФ губернатора Моора в рамках Дней Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 24 мая открыла в здании парламента выставку, посвященную Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. С 22 по 24 мая в СФ проходят Дни Тюменской области. «Валентина Матвиенко и Александр Моор осмотрели выставку „Тюменская область — земля больших людей“, которая открылась в Совете Федерации. Экспозиция, повествующая о прошлом, настоящем и будущем региона, работает в рамках Дней Тюменской области в верхней палате Федерального собрания», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало, что 24 мая Моор выступит перед сенаторами с отчетом о социально-экономическом развитии Тюменской области. Команда тюменского губернатора уже удостоилась похвалы от членов СФ. Фото: инфоцентр правительства Тюменской области Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 24 мая открыла в здании парламента выставку, посвященную Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. С 22 по 24 мая в СФ проходят Дни Тюменской области. «Валентина Матвиенко и Александр Моор осмотрели выставку „Тюменская область — земля больших людей“, которая открылась в Совете Федерации. Экспозиция, повествующая о прошлом, настоящем и будущем региона, работает в рамках Дней Тюменской области в верхней палате Федерального собрания», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало, что 24 мая Моор выступит перед сенаторами с отчетом о социально-экономическом развитии Тюменской области. Команда тюменского губернатора уже удостоилась похвалы от членов СФ.