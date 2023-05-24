Валентина Матвиенко открыла в Москве выставку о людях Тюменской области. Фото

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ПМЭФ-2021. Второй день, пленарное заседание. Санкт-Петербург, матвиенко валентина
Матвиенко приняла в СФ губернатора Моора в рамках Дней Тюменской области Фото:

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 24 мая открыла в здании парламента выставку, посвященную Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. С 22 по 24 мая в СФ проходят Дни Тюменской области.

«Валентина Матвиенко и Александр Моор осмотрели выставку „Тюменская область — земля больших людей“, которая открылась в Совете Федерации. Экспозиция, повествующая о прошлом, настоящем и будущем региона, работает в рамках Дней Тюменской области в верхней палате Федерального собрания», — рассказали в инфоцентре.

Ранее агентство писало, что 24 мая Моор выступит перед сенаторами с отчетом о социально-экономическом развитии Тюменской области. Команда тюменского губернатора уже удостоилась похвалы от членов СФ.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 24 мая открыла в здании парламента выставку, посвященную Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. С 22 по 24 мая в СФ проходят Дни Тюменской области. «Валентина Матвиенко и Александр Моор осмотрели выставку „Тюменская область — земля больших людей“, которая открылась в Совете Федерации. Экспозиция, повествующая о прошлом, настоящем и будущем региона, работает в рамках Дней Тюменской области в верхней палате Федерального собрания», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало, что 24 мая Моор выступит перед сенаторами с отчетом о социально-экономическом развитии Тюменской области. Команда тюменского губернатора уже удостоилась похвалы от членов СФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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