Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 24 мая открыла в здании парламента выставку, посвященную Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. С 22 по 24 мая в СФ проходят Дни Тюменской области.
«Валентина Матвиенко и Александр Моор осмотрели выставку „Тюменская область — земля больших людей“, которая открылась в Совете Федерации. Экспозиция, повествующая о прошлом, настоящем и будущем региона, работает в рамках Дней Тюменской области в верхней палате Федерального собрания», — рассказали в инфоцентре.
Ранее агентство писало, что 24 мая Моор выступит перед сенаторами с отчетом о социально-экономическом развитии Тюменской области. Команда тюменского губернатора уже удостоилась похвалы от членов СФ.
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