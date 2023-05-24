В Тюмени ищут пропавшего три дня назад молодого человека. Фото

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, ориентирование, поиск пропавших
Молодой человек худощавого телосложения, 175 сантиметров ростом Фото:

В Тюмени 21 мая пропал 27-летний молодой человек. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Миляхов Григорий Эдуардович (27 лет) 1996 г. р. Центральный АО г. Тюмень. 21 мая 2023 года вышел из дома и не вернулся», — говорится в ориентировке.

Пропавший худощавого телосложения, 175 сантиметров ростом. Был одет в черную футболку, черные джинсы и кроссовки. Всех, кто видел молодого человека или знает о его местонахождении, просят сообщать об этом в единую службу спасения: 112. Также можно звонить инфогру поиска по телефону 8-982-909-15-00.

Фото:

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В Тюмени 21 мая пропал 27-летний молодой человек. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Миляхов Григорий Эдуардович (27 лет) 1996 г. р. Центральный АО г. Тюмень. 21 мая 2023 года вышел из дома и не вернулся», — говорится в ориентировке. Пропавший худощавого телосложения, 175 сантиметров ростом. Был одет в черную футболку, черные джинсы и кроссовки. Всех, кто видел молодого человека или знает о его местонахождении, просят сообщать об этом в единую службу спасения: 112. Также можно звонить инфогру поиска по телефону 8-982-909-15-00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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