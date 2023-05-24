Молодой человек худощавого телосложения, 175 сантиметров ростом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени 21 мая пропал 27-летний молодой человек. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Миляхов Григорий Эдуардович (27 лет) 1996 г. р. Центральный АО г. Тюмень. 21 мая 2023 года вышел из дома и не вернулся», — говорится в ориентировке.

Пропавший худощавого телосложения, 175 сантиметров ростом. Был одет в черную футболку, черные джинсы и кроссовки. Всех, кто видел молодого человека или знает о его местонахождении, просят сообщать об этом в единую службу спасения: 112. Также можно звонить инфогру поиска по телефону 8-982-909-15-00.