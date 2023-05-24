24 мая 2023

Синоптики прогнозируют в Тюмени дождливую неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Дожди ожидаются 30 мая и 2 июня Фото:

В Тюмени на следующей неделе ожидаются дождливые дни. Информация об этом размещена на портале Gismeteo.ru. За текущий месяц в регионе выпало 0,1 миллиметров осадков при норме за этот период 0,44 миллиметров.

«Погода в Тюмени 30 мая — +33 градуса, облачно, небольшой дождь», — говорится в прогнозе. Кроме того, дождь и гроза ожидаются 2 июня.

В регионе ожидаются и сильные температурные перепады. Так с 30 по 31 мая температура упадет с 33 градусов днем до 13 ночью.

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В Тюмени на следующей неделе ожидаются дождливые дни. Информация об этом размещена на портале Gismeteo.ru. За текущий месяц в регионе выпало 0,1 миллиметров осадков при норме за этот период 0,44 миллиметров. «Погода в Тюмени 30 мая — +33 градуса, облачно, небольшой дождь», — говорится в прогнозе. Кроме того, дождь и гроза ожидаются 2 июня. В регионе ожидаются и сильные температурные перепады. Так с 30 по 31 мая температура упадет с 33 градусов днем до 13 ночью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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