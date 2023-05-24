Тюменцы получили новый способ уехать из Казахстана

Из Караганды в Тюмень возобновили автобусные рейсы

25 мая 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Прямой рейс из Караганды в Тюмень курсирует по четвергам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из Караганды (Казахстан) возобновили прямые автобусные рейсы до Тюмени. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев. «С автовокзала Караганды возобновлены автобусные рейсы в Россию. Всего действуют 11 маршрутов, в том числе — с отправлением в Тюмень», — сообщил Есенгалий Ибраев. По данным автовокзала Караганды, выехать в Тюмень можно по четвергам. Стоимость билетов в пересчете на рубли — 4 673 рубля по курсу на момент публикации новости. Как рассказали URA.RU в справочной автовокзала областной столицы, прямой автобусный маршрут в обратном направлении также курсирует. Он выезжает из Тюмени по субботам.

Из Караганды (Казахстан) возобновили прямые автобусные рейсы до Тюмени. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев. «С автовокзала Караганды возобновлены автобусные рейсы в Россию. Всего действуют 11 маршрутов, в том числе — с отправлением в Тюмень», — сообщил Есенгалий Ибраев. По данным автовокзала Караганды, выехать в Тюмень можно по четвергам. Стоимость билетов в пересчете на рубли — 4 673 рубля по курсу на момент публикации новости. Как рассказали URA.RU в справочной автовокзала областной столицы, прямой автобусный маршрут в обратном направлении также курсирует. Он выезжает из Тюмени по субботам.