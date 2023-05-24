24 мая 2023

Тюменцы получили новый способ уехать из Казахстана

Из Караганды в Тюмень возобновили автобусные рейсы
© Служба новостей «URA.RU»
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Эко субботник "Чисто май". поселок Теплая Гора. Пермь, салон автобуса, туристический автобус, пассажиры автобуса, междугородний автобус
Прямой рейс из Караганды в Тюмень курсирует по четвергам Фото:

Из Караганды (Казахстан) возобновили прямые автобусные рейсы до Тюмени. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

«С автовокзала Караганды возобновлены автобусные рейсы в Россию. Всего действуют 11 маршрутов, в том числе — с отправлением в Тюмень», — сообщил Есенгалий Ибраев.

По данным автовокзала Караганды, выехать в Тюмень можно по четвергам. Стоимость билетов в пересчете на рубли — 4 673 рубля по курсу на момент публикации новости. Как рассказали URA.RU в справочной автовокзала областной столицы, прямой автобусный маршрут в обратном направлении также курсирует. Он выезжает из Тюмени по субботам.

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Из Караганды (Казахстан) возобновили прямые автобусные рейсы до Тюмени. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев. «С автовокзала Караганды возобновлены автобусные рейсы в Россию. Всего действуют 11 маршрутов, в том числе — с отправлением в Тюмень», — сообщил Есенгалий Ибраев. По данным автовокзала Караганды, выехать в Тюмень можно по четвергам. Стоимость билетов в пересчете на рубли — 4 673 рубля по курсу на момент публикации новости. Как рассказали URA.RU в справочной автовокзала областной столицы, прямой автобусный маршрут в обратном направлении также курсирует. Он выезжает из Тюмени по субботам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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