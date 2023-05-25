Со слов жителей, большая часть лавочек сломана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) посмеялись над сломанными лавочками возле памятника Сабиту Оруджеву. В соцсетях размещено фото единственной уцелевшей перекладины, которую покрасили, вместо того, чтобы отремонтировать место для сидения.

«Немного юмора в ленту! Возле Памятника С. А.Оруджеву лавочки стоят: на трех только основания остались, а на одной одна деревянная перекладина для сидения! Так вот — ее покрасили! Не отремонтировали все лавочки, а просто одну перекладину для сидения покрасили и все!» — сообщается в группе «ЧП. ДТП. Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях один из подписчиков с юмором отметил, что это такой минималистический стиль. «Вы не понимаете, это такой стиль. Это минимализм», — написала Анастасия Козлова. Евгения Титова посоветовала жителям есть меньше и тогда проблем сесть на такую лавочку не будет. «Забота горожан! Не нужно много есть зимой и поместишься на ультра лавочке», — написала она в комментарии к посту.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Нового Уренгоя с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Лабытнанги (ЯНАО) посмеялись над экстремалом Олегом Резановым, называющим себя «Повелитель холода», который сейчас находится на Ямале. В группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео блогера, где он, лежа в трусах на земле, обкладывает себя снегом. Ямальцы посчитали этот поступок недостаточно экстремальным.

У нескольких лавок осталось только основание Сообщество «ЧП. ДТП. Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте»

У одной из сломанных лавочек осталась одна перекладина, которую вместо ремонта покрасили Сообщество «ЧП. ДТП. Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте»