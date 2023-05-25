Тюменцам рассказали, как уехать учиться за границу

Тюменцы могут обучаться за границей с помощью студенческих программ и компаний-посредников

26 мая 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Любой желающий может отправиться в вузы Канады, ОАЭ, Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тюмени имеют возможность пройти обучение за границей. Любой желающий может отправиться в вузы Канады, ОАЭ, Китая и других стран. О возможностях обучения за границей — в материале URA.RU. Студенты тюменских университетов могут пройти стажировку или отправиться на семестр в зарубежные вузы в рамках различных программ, которые представлены в учебных заведениях. Например, учащиеся ТюмГУ имеют возможность провести один-два семестра в университетах Китая, Белоруссии, Бразилии. Для этого им необходимо подать заявление в феврале или в сентябре на участие в программе студенческого обмена. Далее университет и принимающий вуз оценивают академические успехи, уровень знания языка и готовность студентов провести семестр за границей. Отмечается, что ученики должны самостоятельно оплачивать проживание, питание и проезд. Некоторые партнерские вузы предоставляют бесплатно общежитие. В ТИУ также существует программы стажировок за рубежом, в рамках которых студенты могут отправиться в Словакию, Венгрию, Финляндию. На выбор предоставляется несколько форматов обучения: языковые курсы, летние и зимние школы и семестровое обучение. Гранты или стипендии могут покрыть организационные взносы, транспортные расходы, проживание и другие статьи расхода. Также тюменцы могут обратиться к посредникам, которые помогут со сбором необходимых документов, подготовкой к сдаче международного экзамена и оформлением визы. Как рассказала URA.RU руководитель тюменского филиала компании Students International Ирина Зубкова, средняя стоимость такой поддержки составляет 40-60 тысяч рублей. «Человек оплачивает, в первую очередь, помощь в зачислении и визовой поддержки. Курирование, которые мы осуществляем после отъезда, бесплатное. Хорошо, если студент приходит за год до того, как он планирует уехать в другую страну. <…> В нашем портфеле порядка 300 вузов и 180 колледжей и языковых школ», — рассказала агентству Зубкова. Она отметила, что самыми популярными направлениями для обучения тюменцев стали Германия (около 510 тысяч рублей в год), Малайзия (239 тысяч рублей), Сингапур (примерно 800 тысяч рублей), Италия (до 300 тысяч рублей) и Франция (до 257 тысяч рублей). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюмени имеют возможность пройти обучение за границей. Любой желающий может отправиться в вузы Канады, ОАЭ, Китая и других стран. О возможностях обучения за границей — в материале URA.RU. Студенты тюменских университетов могут пройти стажировку или отправиться на семестр в зарубежные вузы в рамках различных программ, которые представлены в учебных заведениях. Например, учащиеся ТюмГУ имеют возможность провести один-два семестра в университетах Китая, Белоруссии, Бразилии. Для этого им необходимо подать заявление в феврале или в сентябре на участие в программе студенческого обмена. Далее университет и принимающий вуз оценивают академические успехи, уровень знания языка и готовность студентов провести семестр за границей. Отмечается, что ученики должны самостоятельно оплачивать проживание, питание и проезд. Некоторые партнерские вузы предоставляют бесплатно общежитие. В ТИУ также существует программы стажировок за рубежом, в рамках которых студенты могут отправиться в Словакию, Венгрию, Финляндию. На выбор предоставляется несколько форматов обучения: языковые курсы, летние и зимние школы и семестровое обучение. Гранты или стипендии могут покрыть организационные взносы, транспортные расходы, проживание и другие статьи расхода. Также тюменцы могут обратиться к посредникам, которые помогут со сбором необходимых документов, подготовкой к сдаче международного экзамена и оформлением визы. Как рассказала URA.RU руководитель тюменского филиала компании Students International Ирина Зубкова, средняя стоимость такой поддержки составляет 40-60 тысяч рублей. «Человек оплачивает, в первую очередь, помощь в зачислении и визовой поддержки. Курирование, которые мы осуществляем после отъезда, бесплатное. Хорошо, если студент приходит за год до того, как он планирует уехать в другую страну. <…> В нашем портфеле порядка 300 вузов и 180 колледжей и языковых школ», — рассказала агентству Зубкова. Она отметила, что самыми популярными направлениями для обучения тюменцев стали Германия (около 510 тысяч рублей в год), Малайзия (239 тысяч рублей), Сингапур (примерно 800 тысяч рублей), Италия (до 300 тысяч рублей) и Франция (до 257 тысяч рублей).