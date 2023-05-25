25 мая 2023

Двух тюменских силовиков арестовали за пытки над задержанными

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Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области были арестованы 25 мая Фото:

В Тюмени арестованы двое сотрудников уголовного розыска областного УМВД. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По данным URA.RU, каждому из них вменяется ч.3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями.

«Двое сотрудников УУР УМВД России по Тюменской области были арестованы 25 мая. По одной из версий, их подозревают в издевательствах над задержанными», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что арестованные были направлены в СИЗО. В региональные управления СК, ФСБ и МВД России по Тюменской области направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что бывший заместитель начальника отдела ОБОП УУР УМВД России по Тюменской области пойдет под суд за участие в коррупционной схеме. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ — покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

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В Тюмени арестованы двое сотрудников уголовного розыска областного УМВД. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По данным URA.RU, каждому из них вменяется ч.3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. «Двое сотрудников УУР УМВД России по Тюменской области были арестованы 25 мая. По одной из версий, их подозревают в издевательствах над задержанными», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что арестованные были направлены в СИЗО. В региональные управления СК, ФСБ и МВД России по Тюменской области направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что бывший заместитель начальника отдела ОБОП УУР УМВД России по Тюменской области пойдет под суд за участие в коррупционной схеме. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ — покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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