25 мая 2023

Тюменский суд отпустил на свободу силовиков, арестованных за пытки над задержанными

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, решетка, судебное заседание, суд, клетка, камера заключения
Суд не нашел оснований для того, чтобы отправлять задержанных полицейских под стражу Фото:

Ленинский суд Тюмени не нашел оснований для ареста двух сотрудников уголовного розыска областного УМВД. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Ранее URA.RU писало о том, что 25 мая в Тюмени задержали двух сотрудников УУР регионального УМВД.

«Суд не усмотрел достаточных оснований для применения в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Суду не представлено доказательств, что обвиняемые могут скрыться от суда и следствия, а также воспрепятствовать проведению следственных мероприятий», — указано на официальном сайте пресс-службы судов.

Сотрудники полиции обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. В материалах дела указано, что силовики превысили должностные полномочия при задержании подозреваемого: они причинили ему моральный и физический вред.

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Ленинский суд Тюмени не нашел оснований для ареста двух сотрудников уголовного розыска областного УМВД. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Ранее URA.RU писало о том, что 25 мая в Тюмени задержали двух сотрудников УУР регионального УМВД. «Суд не усмотрел достаточных оснований для применения в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Суду не представлено доказательств, что обвиняемые могут скрыться от суда и следствия, а также воспрепятствовать проведению следственных мероприятий», — указано на официальном сайте пресс-службы судов. Сотрудники полиции обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. В материалах дела указано, что силовики превысили должностные полномочия при задержании подозреваемого: они причинили ему моральный и физический вред.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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