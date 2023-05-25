Тюменский суд отпустил на свободу силовиков, арестованных за пытки над задержанными

26 мая 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Суд не нашел оснований для того, чтобы отправлять задержанных полицейских под стражу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ленинский суд Тюмени не нашел оснований для ареста двух сотрудников уголовного розыска областного УМВД. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Ранее URA.RU писало о том, что 25 мая в Тюмени задержали двух сотрудников УУР регионального УМВД. «Суд не усмотрел достаточных оснований для применения в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Суду не представлено доказательств, что обвиняемые могут скрыться от суда и следствия, а также воспрепятствовать проведению следственных мероприятий», — указано на официальном сайте пресс-службы судов. Сотрудники полиции обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. В материалах дела указано, что силовики превысили должностные полномочия при задержании подозреваемого: они причинили ему моральный и физический вред.

Ленинский суд Тюмени не нашел оснований для ареста двух сотрудников уголовного розыска областного УМВД. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Ранее URA.RU писало о том, что 25 мая в Тюмени задержали двух сотрудников УУР регионального УМВД. «Суд не усмотрел достаточных оснований для применения в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Суду не представлено доказательств, что обвиняемые могут скрыться от суда и следствия, а также воспрепятствовать проведению следственных мероприятий», — указано на официальном сайте пресс-службы судов. Сотрудники полиции обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. В материалах дела указано, что силовики превысили должностные полномочия при задержании подозреваемого: они причинили ему моральный и физический вред.