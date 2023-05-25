Тюменский суд отпустил на свободу силовиков, арестованных за пытки над задержанными

Ленинский суд Тюмени не нашел оснований для ареста двух сотрудников уголовного розыска областного УМВД. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Ранее URA.RU писало о том, что 25 мая в Тюмени задержали двух сотрудников УУР регионального УМВД.
«Суд не усмотрел достаточных оснований для применения в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Суду не представлено доказательств, что обвиняемые могут скрыться от суда и следствия, а также воспрепятствовать проведению следственных мероприятий», — указано на официальном сайте пресс-службы судов.
Сотрудники полиции обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями. В материалах дела указано, что силовики превысили должностные полномочия при задержании подозреваемого: они причинили ему моральный и физический вред.
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