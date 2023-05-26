26 мая 2023
25 мая 2023

Губернатор Шумков представил эволюцию чиновничества

© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Шумком дал анализ эволюции курганских чиновников Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал характеристику эволюции местного чиновничества за последние четыре года. Об этом глава региона написал в telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)».

«Приходилось, считавшим себя бессменными и незаменимыми, взрослым убеленным сединами мужам и дамам, иногда выпинывая их с работы, пояснять элементарные вещи, вроде того, что название органа власти исполнительной включает в себя ответы на все их вопросы. Нужно исполнять», — написал в посте Шумков.

По словам курганского губернатора, первый период работы с местными чиновниками сопровождался их яростными попытками поспорить с любым, включая руководство. Следующий этап, как подчеркнул Шумков, характеризовался разочарованием коллег из-за того, что время воровато-бурной местечковой «полуколхозной демократии» кануло в лету. Далее, по мнению главы региона, подоспел период вранья, или попыток выдавать одно за другое.

И вот, сейчас пишет губернатор, настал очередной этап эволюции курганского чиновничества — период «отмазок». По словам Шумкова, вместо исполнения четко поставленных задач, чиновник избирает для себя путь очень сложных и чаще всего запутанных обоснований, кто ж помешал танцору.

Ранее URA.RU писало, как губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал муниципальных заказчиков, поскольку они затягивают стройки. Низкий уровень рабочей дисциплины, плохое качество управления проектами сохраняются, по словам губернатора, в нескольких муниципальных администрациях региона.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал характеристику эволюции местного чиновничества за последние четыре года. Об этом глава региона написал в telegram-канале «силаVправде (V.Шумков)». «Приходилось, считавшим себя бессменными и незаменимыми, взрослым убеленным сединами мужам и дамам, иногда выпинывая их с работы, пояснять элементарные вещи, вроде того, что название органа власти исполнительной включает в себя ответы на все их вопросы. Нужно исполнять», — написал в посте Шумков. По словам курганского губернатора, первый период работы с местными чиновниками сопровождался их яростными попытками поспорить с любым, включая руководство. Следующий этап, как подчеркнул Шумков, характеризовался разочарованием коллег из-за того, что время воровато-бурной местечковой «полуколхозной демократии» кануло в лету. Далее, по мнению главы региона, подоспел период вранья, или попыток выдавать одно за другое. И вот, сейчас пишет губернатор, настал очередной этап эволюции курганского чиновничества — период «отмазок». По словам Шумкова, вместо исполнения четко поставленных задач, чиновник избирает для себя путь очень сложных и чаще всего запутанных обоснований, кто ж помешал танцору. Ранее URA.RU писало, как губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал муниципальных заказчиков, поскольку они затягивают стройки. Низкий уровень рабочей дисциплины, плохое качество управления проектами сохраняются, по словам губернатора, в нескольких муниципальных администрациях региона.
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