26 мая 2023

В Тюменской области продают творожные сырки с железом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, покупатель, продукты, супермаркет, продуктовая корзина, магазин
Творожный сырок изготовила компания «Тобольский Гормолзавод» Фото:

Семья из Тобольска (Тюменская область) нашла в творожном сырке железную пружину. Об этом случае они рассказали в социальных сетях.

«Купили 26 мая несколько сырков. Сегодня завтрак был с сюрпризом. Просьба руководителей молочного завода „Тобольский Гормолзавод“ обратить внимание на процесс изготовления продукции. Мог пострадать ребенок», — пишут жители региона в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Тобольск».

Агентство направило запрос в компанию «Тобольский Гормолзавод» для получения комментария по этому инциденту. Ответ на него ожидается.

Фото:

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Семья из Тобольска (Тюменская область) нашла в творожном сырке железную пружину. Об этом случае они рассказали в социальных сетях. «Купили 26 мая несколько сырков. Сегодня завтрак был с сюрпризом. Просьба руководителей молочного завода „Тобольский Гормолзавод“ обратить внимание на процесс изготовления продукции. Мог пострадать ребенок», — пишут жители региона в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Тобольск». Агентство направило запрос в компанию «Тобольский Гормолзавод» для получения комментария по этому инциденту. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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