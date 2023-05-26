Творожный сырок изготовила компания «Тобольский Гормолзавод»
Семья из Тобольска (Тюменская область) нашла в творожном сырке железную пружину. Об этом случае они рассказали в социальных сетях.
«Купили 26 мая несколько сырков. Сегодня завтрак был с сюрпризом. Просьба руководителей молочного завода „Тобольский Гормолзавод“ обратить внимание на процесс изготовления продукции. Мог пострадать ребенок», — пишут жители региона в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Тобольск».
Агентство направило запрос в компанию «Тобольский Гормолзавод» для получения комментария по этому инциденту. Ответ на него ожидается.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!