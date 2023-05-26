В Тюменской области продают творожные сырки с железом. Фото

27 мая 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Творожный сырок изготовила компания «Тобольский Гормолзавод» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семья из Тобольска (Тюменская область) нашла в творожном сырке железную пружину. Об этом случае они рассказали в социальных сетях. «Купили 26 мая несколько сырков. Сегодня завтрак был с сюрпризом. Просьба руководителей молочного завода „Тобольский Гормолзавод“ обратить внимание на процесс изготовления продукции. Мог пострадать ребенок», — пишут жители региона в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Тобольск». Агентство направило запрос в компанию «Тобольский Гормолзавод» для получения комментария по этому инциденту. Ответ на него ожидается. Фото: «Типичный Тобольск»

Семья из Тобольска (Тюменская область) нашла в творожном сырке железную пружину. Об этом случае они рассказали в социальных сетях. «Купили 26 мая несколько сырков. Сегодня завтрак был с сюрпризом. Просьба руководителей молочного завода „Тобольский Гормолзавод“ обратить внимание на процесс изготовления продукции. Мог пострадать ребенок», — пишут жители региона в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Тобольск». Агентство направило запрос в компанию «Тобольский Гормолзавод» для получения комментария по этому инциденту. Ответ на него ожидается.