Моор готовится к командировке в Санкт-Петербург

Моор пданирует посетить ПМЭФ-2023
Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в северной столице с 14 по 17 июня. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.
«Губернатор Тюменской области планирует участие в международном экономическом форуме. Программа участия еще на стадии формирования», — ответили в инфоцентре на запрос агентства.
В 2022 году Моор также посещал ПМЭФ. По итогам прошлого форума тюменским властям удалось привлечь в экономику региона 37 млрд рублей инвестиций.
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