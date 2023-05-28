28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Моор готовится к командировке в Санкт-Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Моор пданирует посетить ПМЭФ-2023 Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в северной столице с 14 по 17 июня. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.

«Губернатор Тюменской области планирует участие в международном экономическом форуме. Программа участия еще на стадии формирования», — ответили в инфоцентре на запрос агентства.

В 2022 году Моор также посещал ПМЭФ. По итогам прошлого форума тюменским властям удалось привлечь в экономику региона 37 млрд рублей инвестиций.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в северной столице с 14 по 17 июня. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «Губернатор Тюменской области планирует участие в международном экономическом форуме. Программа участия еще на стадии формирования», — ответили в инфоцентре на запрос агентства. В 2022 году Моор также посещал ПМЭФ. По итогам прошлого форума тюменским властям удалось привлечь в экономику региона 37 млрд рублей инвестиций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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