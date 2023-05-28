Моор готовится к командировке в Санкт-Петербург

29 мая 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Моор пданирует посетить ПМЭФ-2023 Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в северной столице с 14 по 17 июня. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «Губернатор Тюменской области планирует участие в международном экономическом форуме. Программа участия еще на стадии формирования», — ответили в инфоцентре на запрос агентства. В 2022 году Моор также посещал ПМЭФ. По итогам прошлого форума тюменским властям удалось привлечь в экономику региона 37 млрд рублей инвестиций.

Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в северной столице с 14 по 17 июня. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «Губернатор Тюменской области планирует участие в международном экономическом форуме. Программа участия еще на стадии формирования», — ответили в инфоцентре на запрос агентства. В 2022 году Моор также посещал ПМЭФ. По итогам прошлого форума тюменским властям удалось привлечь в экономику региона 37 млрд рублей инвестиций.