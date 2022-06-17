Губернатор Моор подвел итоги ПМЭФ для Тюменской области

17 июня 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

Моор рассказал о позитивных результатах ПМЭФ для Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) оказался удачным для Тюменской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор в своих социальных сетях. В частности, удалось привлечь около 37 млрд рублей инвестиций. «ПМЭФ-2022 для Тюменской области прошел удачно. Мы заключили несколько соглашений. Общая сумма инвестиций, которые пополнят экономику региона, составила около 37 млрд рублей. Подписан меморандум о намерениях с Республикой Арменией. Тюменская область на пятом месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата», — сообщил Моор у себя в telegram-канале. Он также добавил, что в текущих политических условиях лучшим решением является создание максимально комфортных условий для развития экономики. Ранее URA.RU рассказывали об успехах Тюменской области на ПМЭФ-2022. Губернатор Моор привлек инвестора, готового вложить 32 млрд рублей в регион. Помимо этого, удалось заключить соглашение о сотрудничестве с Арменией. По оценкам губернатора, цифры пока небольшие, но имеется потенциал. Также на форуме президент РФ Владимир Путин отметил высокие результаты Тюменской области, которая заняла пятое место в ежегодном национальном рейтинге инвестиционного климата. При этом Моор не упомянул, что подписал соглашение о сотрудничестве с Ростуризмом, которое коснется почти всего Урала. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) оказался удачным для Тюменской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор в своих социальных сетях. В частности, удалось привлечь около 37 млрд рублей инвестиций. «ПМЭФ-2022 для Тюменской области прошел удачно. Мы заключили несколько соглашений. Общая сумма инвестиций, которые пополнят экономику региона, составила около 37 млрд рублей. Подписан меморандум о намерениях с Республикой Арменией. Тюменская область на пятом месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата», — сообщил Моор у себя в telegram-канале. Он также добавил, что в текущих политических условиях лучшим решением является создание максимально комфортных условий для развития экономики. Ранее URA.RU рассказывали об успехах Тюменской области на ПМЭФ-2022. Губернатор Моор привлек инвестора, готового вложить 32 млрд рублей в регион. Помимо этого, удалось заключить соглашение о сотрудничестве с Арменией. По оценкам губернатора, цифры пока небольшие, но имеется потенциал. Также на форуме президент РФ Владимир Путин отметил высокие результаты Тюменской области, которая заняла пятое место в ежегодном национальном рейтинге инвестиционного климата. При этом Моор не упомянул, что подписал соглашение о сотрудничестве с Ростуризмом, которое коснется почти всего Урала.