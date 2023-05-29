Тюменцам за деньги предлагают помочь с организацией прокурорских проверок

Тюменский юрист предлагает за 10 тыс. рублей организовать прокурорскую проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Тюменской области предлагают за деньги организовать проверку от прокуратуры, полиции, трудовой и налоговой инспекций. Соответствующее объявление было размещено на онлайн-площадке Авито. Минимальную стоимость услуг автор публикации оценил в 10 тыс. рублей.

«Инициирую проведение проверок правоохранительными и надзорными органами. Прокурорские проверки, налоговые проверки, проверки трудовой инспекцией, Роспотребнадзором, антимонопольной службой, МЧС, полицией и т. д. Законно на 100%. Это специализированные юридические услуги — анализ нарушений, оформление и направление заявлений, правильное оформление и направление заявлений, их дальнейшее сопровождение и обжалование действий (бездействий) должностных лиц», — указано в публикации, размещенной на официальном сайте онлайн-сервиса бесплатных объявлений Авито.

Своим клиентам юрист гарантирует анонимность. При обращении в государственные структуры он обещает сам выступать в роли заявителя. Получить оперативный комментарий автора объявления URA.RU не удалось: на сообщения редакции тюменец не ответил. В прокуратуру Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.