29 мая 2023

Тюменцам за деньги предлагают помочь с организацией прокурорских проверок

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Тюменский юрист предлагает за 10 тыс. рублей организовать прокурорскую проверку Фото:

Жителям Тюменской области предлагают за деньги организовать проверку от прокуратуры, полиции, трудовой и налоговой инспекций. Соответствующее объявление было размещено на онлайн-площадке Авито. Минимальную стоимость услуг автор публикации оценил в 10 тыс. рублей.

«Инициирую проведение проверок правоохранительными и надзорными органами. Прокурорские проверки, налоговые проверки, проверки трудовой инспекцией, Роспотребнадзором, антимонопольной службой, МЧС, полицией и т. д. Законно на 100%. Это специализированные юридические услуги — анализ нарушений, оформление и направление заявлений, правильное оформление и направление заявлений, их дальнейшее сопровождение и обжалование действий (бездействий) должностных лиц», — указано в публикации, размещенной на официальном сайте онлайн-сервиса бесплатных объявлений Авито.

Своим клиентам юрист гарантирует анонимность. При обращении в государственные структуры он обещает сам выступать в роли заявителя. Получить оперативный комментарий автора объявления URA.RU не удалось: на сообщения редакции тюменец не ответил. В прокуратуру Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Жителям Тюменской области предлагают за деньги организовать проверку от прокуратуры, полиции, трудовой и налоговой инспекций. Соответствующее объявление было размещено на онлайн-площадке Авито. Минимальную стоимость услуг автор публикации оценил в 10 тыс. рублей. «Инициирую проведение проверок правоохранительными и надзорными органами. Прокурорские проверки, налоговые проверки, проверки трудовой инспекцией, Роспотребнадзором, антимонопольной службой, МЧС, полицией и т. д. Законно на 100%. Это специализированные юридические услуги — анализ нарушений, оформление и направление заявлений, правильное оформление и направление заявлений, их дальнейшее сопровождение и обжалование действий (бездействий) должностных лиц», — указано в публикации, размещенной на официальном сайте онлайн-сервиса бесплатных объявлений Авито. Своим клиентам юрист гарантирует анонимность. При обращении в государственные структуры он обещает сам выступать в роли заявителя. Получить оперативный комментарий автора объявления URA.RU не удалось: на сообщения редакции тюменец не ответил. В прокуратуру Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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