29 мая 2023

Волонтеры помогут тюменским военкоматам с набором контрактников

Волонтеры проконсультируют тюменцев по вопросам службы по контракту
© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры проконсультируют тюменцев по вопросам службы по контракту Фото:

В Тюмени волонтеры штаба «МыВместе» проконсультируют желающих пройти службу по контракту. Тюменцам расскажут о льготах, социальной поддержке и востребованных специальностях. Об этом сообщил начальник тюменского пункта отбора на военную службу по контракту Алексей Колчин.

«Волонтеры помогут организовать первичный фильтр на пункте отбора. За последние два месяца у нас сильно увеличился поток потенциальных военнослужащих. Полагаю, это связано с эффективной информационной волной и расширением перечня категорий граждан, которых мы принимаем на службу», — сообщил инфоцентр регионального правительства со ссылкой на Колчина. Отмечается, что волонтеры будут работать в пунктах отбора ежедневно с 31 мая.

Ранее URA.RU писало о зарплатах тюменских контрактников, которые будут работать в зоне спецоперации. Самые большие выплаты получат заместители командиров взводов.

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В Тюмени волонтеры штаба «МыВместе» проконсультируют желающих пройти службу по контракту. Тюменцам расскажут о льготах, социальной поддержке и востребованных специальностях. Об этом сообщил начальник тюменского пункта отбора на военную службу по контракту Алексей Колчин. «Волонтеры помогут организовать первичный фильтр на пункте отбора. За последние два месяца у нас сильно увеличился поток потенциальных военнослужащих. Полагаю, это связано с эффективной информационной волной и расширением перечня категорий граждан, которых мы принимаем на службу», — сообщил инфоцентр регионального правительства со ссылкой на Колчина. Отмечается, что волонтеры будут работать в пунктах отбора ежедневно с 31 мая. Ранее URA.RU писало о зарплатах тюменских контрактников, которые будут работать в зоне спецоперации. Самые большие выплаты получат заместители командиров взводов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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