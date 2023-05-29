Волонтеры помогут тюменским военкоматам с набором контрактников

Волонтеры проконсультируют тюменцев по вопросам службы по контракту

Волонтеры проконсультируют тюменцев по вопросам службы по контракту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени волонтеры штаба «МыВместе» проконсультируют желающих пройти службу по контракту. Тюменцам расскажут о льготах, социальной поддержке и востребованных специальностях. Об этом сообщил начальник тюменского пункта отбора на военную службу по контракту Алексей Колчин.

«Волонтеры помогут организовать первичный фильтр на пункте отбора. За последние два месяца у нас сильно увеличился поток потенциальных военнослужащих. Полагаю, это связано с эффективной информационной волной и расширением перечня категорий граждан, которых мы принимаем на службу», — сообщил инфоцентр регионального правительства со ссылкой на Колчина. Отмечается, что волонтеры будут работать в пунктах отбора ежедневно с 31 мая.

Ранее URA.RU писало о зарплатах тюменских контрактников, которые будут работать в зоне спецоперации. Самые большие выплаты получат заместители командиров взводов.