В Тобольске отреставрируют братско-настоятельский корпус с церковью в историческом центре

На старинном здании братско-настоятельского корпуса заменят кровлю и сделают строение огнеупорным Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске потратят больше 15 миллионов рублей на реставрацию и реконструкцию братско-настоятельского корпуса Знаменского монастыря, расположенного в историческом центре города. Конкурс на поиск подрядчика объявлен на площадке госзакупок.

«Закупка № 0167200003423003458, выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия „Братско-настоятельский корпус с Казанской церковью“ в Тобольске. Заказчик — управление государственных закупок Тюменской области. Начальная цена аукциона — 15,15 млн рублей», — говорится в информационном сообщении портала.

Здание, которое планируют отреставрировать, находится в историческом центре Тобольска, недалеко от Александровского сада. В документах, приложенных к закупке, прописано, что подрядчик должен будет выполнить большой комплекс работ. В том числе — замена кровли здания, разборка части перекрытий, ремонт кирпичных стен и обработка деревянных конструкций огнезащитным составом.

Ранее URA.RU рассказало о том, что под реконструкцию попадают не все объекты культурного наследия Тюменской области. В частности, дом купца Петра Ядрышникова выставлен на аукцион за 86 млн рублей.