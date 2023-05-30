В ЯНАО продается бизнес с пассивным доходом до 100 000 рублей

В Салехарде (ЯНАО) продают кофейню самообслуживания, которая по заверению продавца, приносит от 30 000 до 100 000 рублей пассивного дохода ежемесячно. Соответствующее объявление опубликовано на портале Avito в разделе «Готовый бизнес».
«Кофейня самообслуживания нового поколения с пассивным доходом от 30 000 — 100 000 рублей в месяц при занятости до 1 часа в день. Вы получаете кофейню в собранном виде, полностью настроенную и подключенную ко всем метрикам, системам автоматизации и готовую к работе. Стоимость бизнеса 359 000 рублей», — сообщается в объявлении.
При покупке бизнеса продавец обещает сопровождение и поддержку экспертов не только до, но и после открытия кофейни. Кроме того, гарантируется обратный выкуп бизнеса, если вложения покупателя не окупятся.
Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) продается фабрика по производству кондитерских изделий. Ежемесячная выручка составляет 6,5-7 миллионов рублей.
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