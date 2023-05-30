В ЯНАО продается бизнес с пассивным доходом до 100 000 рублей

В Салехарде продают кофейню самообслуживания с пассивным доходом до 100 000 рублей

31 мая 2023 в 06:24 Размер текста - 17 +

Стоимость кофейни самообслуживания 359 000 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) продают кофейню самообслуживания, которая по заверению продавца, приносит от 30 000 до 100 000 рублей пассивного дохода ежемесячно. Соответствующее объявление опубликовано на портале Avito в разделе «Готовый бизнес». «Кофейня самообслуживания нового поколения с пассивным доходом от 30 000 — 100 000 рублей в месяц при занятости до 1 часа в день. Вы получаете кофейню в собранном виде, полностью настроенную и подключенную ко всем метрикам, системам автоматизации и готовую к работе. Стоимость бизнеса 359 000 рублей», — сообщается в объявлении. При покупке бизнеса продавец обещает сопровождение и поддержку экспертов не только до, но и после открытия кофейни. Кроме того, гарантируется обратный выкуп бизнеса, если вложения покупателя не окупятся. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) продается фабрика по производству кондитерских изделий. Ежемесячная выручка составляет 6,5-7 миллионов рублей.

В Салехарде (ЯНАО) продают кофейню самообслуживания, которая по заверению продавца, приносит от 30 000 до 100 000 рублей пассивного дохода ежемесячно. Соответствующее объявление опубликовано на портале Avito в разделе «Готовый бизнес». «Кофейня самообслуживания нового поколения с пассивным доходом от 30 000 — 100 000 рублей в месяц при занятости до 1 часа в день. Вы получаете кофейню в собранном виде, полностью настроенную и подключенную ко всем метрикам, системам автоматизации и готовую к работе. Стоимость бизнеса 359 000 рублей», — сообщается в объявлении. При покупке бизнеса продавец обещает сопровождение и поддержку экспертов не только до, но и после открытия кофейни. Кроме того, гарантируется обратный выкуп бизнеса, если вложения покупателя не окупятся. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) продается фабрика по производству кондитерских изделий. Ежемесячная выручка составляет 6,5-7 миллионов рублей.