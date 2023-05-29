В ХМАО продают кондитерскую фабрику по цене трехкомнатной квартиры

В Сургуте выставили на продажу фабрику по производству кондитерских изделий. Готовый бизнес оценили в 3,7 миллионов рублей, говорится в объявлении «Авито». По информации сервиса, за аналогичную цену в городе можно приобрести трехкомнатную квартиру.
«Продается готовый бизнес по производству кондитерских изделий (печенье, кексы, пряники). Помещение оснащено современным производственным оборудованием. Имеется необходимая производственная документация, декларации и сертификаты соответствия товара», — говорится в публикации.
В стоимость бизнеса продавец включил остаток сырья для изготовления двух тонн готовой продукции и упаковочный материал с дизайнерским оформлением. Предприниматель также уточняет, что работа с поставщиками и рынком сбыта уже налажена на выгодных условиях.
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