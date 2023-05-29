В ХМАО продают кондитерскую фабрику по цене трехкомнатной квартиры

30 мая 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Стоимость производства оценили в 3,7 миллиона рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Сургуте выставили на продажу фабрику по производству кондитерских изделий. Готовый бизнес оценили в 3,7 миллионов рублей, говорится в объявлении «Авито». По информации сервиса, за аналогичную цену в городе можно приобрести трехкомнатную квартиру. «Продается готовый бизнес по производству кондитерских изделий (печенье, кексы, пряники). Помещение оснащено современным производственным оборудованием. Имеется необходимая производственная документация, декларации и сертификаты соответствия товара», — говорится в публикации. В стоимость бизнеса продавец включил остаток сырья для изготовления двух тонн готовой продукции и упаковочный материал с дизайнерским оформлением. Предприниматель также уточняет, что работа с поставщиками и рынком сбыта уже налажена на выгодных условиях. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных сферах бизнеса в ХМАО. Среди них торговля, автомастерские, логистика, обрабатывающие производства, а также недвижимость.

В Сургуте выставили на продажу фабрику по производству кондитерских изделий. Готовый бизнес оценили в 3,7 миллионов рублей, говорится в объявлении «Авито». По информации сервиса, за аналогичную цену в городе можно приобрести трехкомнатную квартиру. «Продается готовый бизнес по производству кондитерских изделий (печенье, кексы, пряники). Помещение оснащено современным производственным оборудованием. Имеется необходимая производственная документация, декларации и сертификаты соответствия товара», — говорится в публикации. В стоимость бизнеса продавец включил остаток сырья для изготовления двух тонн готовой продукции и упаковочный материал с дизайнерским оформлением. Предприниматель также уточняет, что работа с поставщиками и рынком сбыта уже налажена на выгодных условиях. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных сферах бизнеса в ХМАО. Среди них торговля, автомастерские, логистика, обрабатывающие производства, а также недвижимость.