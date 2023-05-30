30 мая 2023

Тюменские колонии рискуют не справиться с большим потоком заключенных

В колониях Тюменской области увеличится количество заключенных
© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, заключенные, зона, колония, тюрьма, трудотерапия, зэки
Заключенных ИК-1 переведут в другие колонии из-за ликвидации исправительного учреждения Фото:

Колонии Тюменской области рискуют столкнуться с дефицитом мест для заключенных из-за ликвидации ИК-1. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. По словам инсайдера, это связано с тем, что зеки из расформированной исправительной колонии №1 будут переведены в другие учреждения ФСИН региона.

«Это очень сложный процесс. Тюменские колонии не пустуют. А заключенных из ИК-1, которая будет ликвидирована в ближайшее время, куда-то надо будет переводить. Может получиться так, что в других исправительных учреждениях Тюменской области для них попросту не найдется свободных мест», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

В пресс-службе тюменского УФСИН агентству подтвердили информацию о том, что после ликвидации ИК-1, заключенные будут переведены в другие колонии Тюменской области. «Принято решение о ликвидации федерального казенного учреждения „Исправительная колония №1 УФСИН“. Все осужденные, отбывающие наказание в ИК-1, будут переведены в другие исправительные учреждения региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

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Колонии Тюменской области рискуют столкнуться с дефицитом мест для заключенных из-за ликвидации ИК-1. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. По словам инсайдера, это связано с тем, что зеки из расформированной исправительной колонии №1 будут переведены в другие учреждения ФСИН региона. «Это очень сложный процесс. Тюменские колонии не пустуют. А заключенных из ИК-1, которая будет ликвидирована в ближайшее время, куда-то надо будет переводить. Может получиться так, что в других исправительных учреждениях Тюменской области для них попросту не найдется свободных мест», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В пресс-службе тюменского УФСИН агентству подтвердили информацию о том, что после ликвидации ИК-1, заключенные будут переведены в другие колонии Тюменской области. «Принято решение о ликвидации федерального казенного учреждения „Исправительная колония №1 УФСИН“. Все осужденные, отбывающие наказание в ИК-1, будут переведены в другие исправительные учреждения региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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