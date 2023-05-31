В Курганской области собрали первую землянику. Видео

31 мая 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Курганцы нашли первую землянику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель города Шадринска (Курганская область) показал, как собирает землянику. Видео со сбором ягод было опубликовано в шадринских соцсетях. «Хорошо, когда моросит небольшой дождик, и при этом есть земляника», — рассказал мужчина в паблике «Шадринск регион 45» соцсети «ВКонтакте». Собиратель ягод снял видео в поле во время дождя, при этом упомянул, что ягоды нашел не в Шадринском округе. Редакция связалась с автором видео. Он рассказал, что нашел землянику во время отдыха неподалеку от Катайска. Именно в тех районах местами прошел дождь. Ранее URA.RU сообщало, что курганец похвастался уловом рыбы. Мужчина опубликовал фото своего улова на озере в Макушинском округе.

Житель города Шадринска (Курганская область) показал, как собирает землянику. Видео со сбором ягод было опубликовано в шадринских соцсетях. «Хорошо, когда моросит небольшой дождик, и при этом есть земляника», — рассказал мужчина в паблике «Шадринск регион 45» соцсети «ВКонтакте». Собиратель ягод снял видео в поле во время дождя, при этом упомянул, что ягоды нашел не в Шадринском округе. Редакция связалась с автором видео. Он рассказал, что нашел землянику во время отдыха неподалеку от Катайска. Именно в тех районах местами прошел дождь. Ранее URA.RU сообщало, что курганец похвастался уловом рыбы. Мужчина опубликовал фото своего улова на озере в Макушинском округе.