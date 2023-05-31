В Курганской области собрали первую землянику. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, садовая земляника
Курганцы нашли первую землянику Фото:

Житель города Шадринска (Курганская область) показал, как собирает землянику. Видео со сбором ягод было опубликовано в шадринских соцсетях.

«Хорошо, когда моросит небольшой дождик, и при этом есть земляника», — рассказал мужчина в паблике «Шадринск регион 45» соцсети «ВКонтакте». Собиратель ягод снял видео в поле во время дождя, при этом упомянул, что ягоды нашел не в Шадринском округе.

Редакция связалась с автором видео. Он рассказал, что нашел землянику во время отдыха неподалеку от Катайска. Именно в тех районах местами прошел дождь.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец похвастался уловом рыбы. Мужчина опубликовал фото своего улова на озере в Макушинском округе.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель города Шадринска (Курганская область) показал, как собирает землянику. Видео со сбором ягод было опубликовано в шадринских соцсетях. «Хорошо, когда моросит небольшой дождик, и при этом есть земляника», — рассказал мужчина в паблике «Шадринск регион 45» соцсети «ВКонтакте». Собиратель ягод снял видео в поле во время дождя, при этом упомянул, что ягоды нашел не в Шадринском округе. Редакция связалась с автором видео. Он рассказал, что нашел землянику во время отдыха неподалеку от Катайска. Именно в тех районах местами прошел дождь. Ранее URA.RU сообщало, что курганец похвастался уловом рыбы. Мужчина опубликовал фото своего улова на озере в Макушинском округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...