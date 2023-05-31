В Тобольске спасают объект культурного наследия

В Тобольске отреставрируют бывшее девичье приходское училище, открытое декабристами

01 июня 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

После реставрации в здании хотят открыть креативное пространство Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Тобольска (Тюменская область) выделили более девяти млн рублей из бюджета на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — здания бывшего девичьего приходского училища. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. «Разработка проектной документации по сохранению объекта культyрного наследия федерального значения „Здание, где в августе 1852 года по инициативе декабристов было открыто девичье приходское училище“. Начальная цена — 9 286 593 рублей. Источник финансирования: бюджет города Тобольска», — говорится в документах закупки. Памятник культуры находится на улице Мира, дом 2. В здании начала XIX века два этажа, внутри него частично сохранились старинные элементы архитектуры интерьера. К примеру, трехпролетная арка с пилястрами в главном зале. Подрядчику предстоит разработать план того, как реставрировать объект, чтобы он не утратил своей истории. По задумке, здание обновят не просто так: в будущем в нем планируют разместить креативное пространство «АРТИдея». Как ранее писало URA.RU, во время своего выступления в Совете Федерации губернатор Тюменской области Александр Моор попросил сенаторов помочь региону с получением денег на сохранение памятников культурного наследия федерального значения. Как отметил глава региона, с 2000 года Тюменская область потратила на эти цели более 10 млрд рублей, в то время как из федеральной казны было выделено лишь 125 млн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Тобольска (Тюменская область) выделили более девяти млн рублей из бюджета на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — здания бывшего девичьего приходского училища. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. «Разработка проектной документации по сохранению объекта культyрного наследия федерального значения „Здание, где в августе 1852 года по инициативе декабристов было открыто девичье приходское училище“. Начальная цена — 9 286 593 рублей. Источник финансирования: бюджет города Тобольска», — говорится в документах закупки. Памятник культуры находится на улице Мира, дом 2. В здании начала XIX века два этажа, внутри него частично сохранились старинные элементы архитектуры интерьера. К примеру, трехпролетная арка с пилястрами в главном зале. Подрядчику предстоит разработать план того, как реставрировать объект, чтобы он не утратил своей истории. По задумке, здание обновят не просто так: в будущем в нем планируют разместить креативное пространство «АРТИдея». Как ранее писало URA.RU, во время своего выступления в Совете Федерации губернатор Тюменской области Александр Моор попросил сенаторов помочь региону с получением денег на сохранение памятников культурного наследия федерального значения. Как отметил глава региона, с 2000 года Тюменская область потратила на эти цели более 10 млрд рублей, в то время как из федеральной казны было выделено лишь 125 млн.