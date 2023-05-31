В Тобольске спасают объект культурного наследия

Власти Тобольска (Тюменская область) выделили более девяти млн рублей из бюджета на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — здания бывшего девичьего приходского училища. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.
«Разработка проектной документации по сохранению объекта культyрного наследия федерального значения „Здание, где в августе 1852 года по инициативе декабристов было открыто девичье приходское училище“. Начальная цена — 9 286 593 рублей. Источник финансирования: бюджет города Тобольска», — говорится в документах закупки.
Памятник культуры находится на улице Мира, дом 2. В здании начала XIX века два этажа, внутри него частично сохранились старинные элементы архитектуры интерьера. К примеру, трехпролетная арка с пилястрами в главном зале.
Подрядчику предстоит разработать план того, как реставрировать объект, чтобы он не утратил своей истории. По задумке, здание обновят не просто так: в будущем в нем планируют разместить креативное пространство «АРТИдея».
Как ранее писало URA.RU, во время своего выступления в Совете Федерации губернатор Тюменской области Александр Моор попросил сенаторов помочь региону с получением денег на сохранение памятников культурного наследия федерального значения. Как отметил глава региона, с 2000 года Тюменская область потратила на эти цели более 10 млрд рублей, в то время как из федеральной казны было выделено лишь 125 млн.
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