Тюменских водителей «Яндекс Go» начали массово блокировать из-за нового правила агрегатора

Тюменских водителей «Яндекс Go» увольняют из-за неприятного запаха в автомобилях

02 июня 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Водителей такси начали чаще блокировать из-за неприятного запаха в салонах автомобилей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени водителям такси «Яндекс. Go» начали закрывать доступ к работе с сервисом из-за жалоб пассажиров на неприятный запах в салонах автомобилей. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. «В Тюмени действительно начали очень часто блокировать доступ к рабочему приложению агрегатора „Яндекс PRO“ по причине жалоб пассажиров на неприятный запах. Причем, нередко люди жалуются на это безосновательно. Только потому, что им не понравился водитель. Вернуться к работе можно после прохождения контроля качества. Но где гарантия, что на следующий день очередной умник не пожалуется на запах снова? Таких гарантий нет. Поэтому многие водители после блокировки просто уходят из профессии. Им обидно», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что тюменские таксисты планируют подготовить коллективное обращение в адрес «Яндекс. Go». Они хотят попросить агрегатора убрать сократить список нарушений, за которые блокируют аккаунты водителей и убрать из него жалобы на неприятный запах в машинах. В компанию «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что тюменские водители «Яндекс. Go» остались крайне недовольны ужесточением правил работы агрегатора. Таксистам могут заблокировать доступ к сервису за неприятный запах в салонах автомобилей, нарушение правил дорожного движения и низкий уровень сервиса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени водителям такси «Яндекс. Go» начали закрывать доступ к работе с сервисом из-за жалоб пассажиров на неприятный запах в салонах автомобилей. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. «В Тюмени действительно начали очень часто блокировать доступ к рабочему приложению агрегатора „Яндекс PRO“ по причине жалоб пассажиров на неприятный запах. Причем, нередко люди жалуются на это безосновательно. Только потому, что им не понравился водитель. Вернуться к работе можно после прохождения контроля качества. Но где гарантия, что на следующий день очередной умник не пожалуется на запах снова? Таких гарантий нет. Поэтому многие водители после блокировки просто уходят из профессии. Им обидно», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что тюменские таксисты планируют подготовить коллективное обращение в адрес «Яндекс. Go». Они хотят попросить агрегатора убрать сократить список нарушений, за которые блокируют аккаунты водителей и убрать из него жалобы на неприятный запах в машинах. В компанию «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что тюменские водители «Яндекс. Go» остались крайне недовольны ужесточением правил работы агрегатора. Таксистам могут заблокировать доступ к сервису за неприятный запах в салонах автомобилей, нарушение правил дорожного движения и низкий уровень сервиса.