В лесу рядом с Нижневартовском откроют фудкорт

Фудкорт планируют открыть на территории экопарка «Ягом» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В экопарке «Ягом», который находиться в лесу рядом с Нижневартовском (ХМАО), планируют открыть фудкорт. Объект должны построить к началу мая. Об этом URA.RU рассказал начальник городского управления экологии и природопользования Олег Попенко.

«Наша цель хорошая гриль-зона, где будет возможность как приготовить свою еду, так и заказать ее из готового меню ресторана. Спрос у общественности уже есть, многие, приехав в „Ягом“, говорят, что было бы неплохо здесь купить чашку кофе или чая и что-то перекусить. Постараемся решить этот вопрос до мая, потому что большинство людей туда поедут на майские праздники», — пояснил журналисту агентства Попенко.

Площадь фудкорта составит 200 квадратных метров. Она включает крытое помещение, а также летнюю зону отдыха. Сейчас власти занимаются поиском предпринимателя, который будет эксплуатировать объект. «Идея строительства фудкорта на подобных общественных пространствах кажется вполне логичной и актуальной. При должной транспортной доступности парк с наличием зоны общественного питания будет пользоваться популярностью. При том что осенью и зимой «Ягом» получил массу положительных оценок от посетителей. Тренд на экологичность при строительстве подобных зон отдыха сейчас актуален во всем мире», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что на территории экопарка «Ягом» построят тематическую локацию для свадебных церемоний на природе. Зону сделают в стиле старославянских обрядов, на которой будет алтарь для подношений даров природе: семян и цветов.