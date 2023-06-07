Жители Тюменской области приняли участие в Большом экзамене ПДД

В среднем тюменцы набрали 37 баллов из 60 возможных
Жители Тюменской области проверили свои знания правил дорожного движения на Большом экзамене ПДД Авто.ру. Об этом рассказали в пресс-службе организатора онлайн-проекта.
«Пользователи из Тюменской области приняли участие в Большом экзамене ПДД Авто.ру. В среднем тюменцы набрали 37 баллов из 60 возможных. При этом средний результат по России составил 34 балла», — говорится в сообщении.
Проект завершился 31 мая. В экзамене приняли участие более миллиона россиян. Отмечается, что самыми сложными оказались вопросы, связанные с новыми правилами дорожного движения.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!