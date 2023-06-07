07 июня 2023
06 июня 2023

Жители Тюменской области приняли участие в Большом экзамене ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, школа, профилактика, пдд, школьные парты, знаки безопасности, дорожная безопасность
В среднем тюменцы набрали 37 баллов из 60 возможных Фото:

Жители Тюменской области проверили свои знания правил дорожного движения на Большом экзамене ПДД Авто.ру. Об этом рассказали в пресс-службе организатора онлайн-проекта.

«Пользователи из Тюменской области приняли участие в Большом экзамене ПДД Авто.ру. В среднем тюменцы набрали 37 баллов из 60 возможных. При этом средний результат по России составил 34 балла», — говорится в сообщении.

Проект завершился 31 мая. В экзамене приняли участие более миллиона россиян. Отмечается, что самыми сложными оказались вопросы, связанные с новыми правилами дорожного движения.

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Жители Тюменской области проверили свои знания правил дорожного движения на Большом экзамене ПДД Авто.ру. Об этом рассказали в пресс-службе организатора онлайн-проекта. «Пользователи из Тюменской области приняли участие в Большом экзамене ПДД Авто.ру. В среднем тюменцы набрали 37 баллов из 60 возможных. При этом средний результат по России составил 34 балла», — говорится в сообщении. Проект завершился 31 мая. В экзамене приняли участие более миллиона россиян. Отмечается, что самыми сложными оказались вопросы, связанные с новыми правилами дорожного движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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