В Тюмени начали массово продавать бизнес на «Яндекс Go». Скрин

09 июня 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменцам предлагают приобрести готовый бизнес по цене ниже средней зарплаты в регионе Фото: Георгий Бергал © URA.RU В тюменском сегменте доски объявлений Avito появилось больше десятка объявлений о продаже бизнеса «Яндекс Go». Покупателям предлагают стать официальным партнером «Яндекса» и обещают помочь с оформлением всех необходимых документов, говорится в объявлениях. «Прямой официальный партнер Яндекс.Такси предлагает Вам свою помощь в организации Вашего бизнеса с Яндекс.Такси, в результате которой, Вами будет заключен прямой договор с Яндекс.Такси и открыта собственная диспетчерская», — говорится в одном из таких объявлений. У всех объявлений один автор, помимо Тюмени он так же разместил объявления для других городов. Стоимость бизнеса продавец оценил в 50 тысяч рублей. Один из работников такси в Тюмени на правах анонимности рассказал агентству, что это очень похоже на заманивание во франшизу, однако вскоре может начаться и реальная продажа уже запущенного бизнеса. «Нас предупредили уже, что в сентябре поменяются законы, будет много новшеств. Хотя и сейчас нам работать почти не выгодно», — пояснил таксист URA.RU. Он считает, что сейчас основная проблема этого бизнеса — нестабильные цены у агрегатора и проблемы с оформлением ОСАГО на автомобили, которые используются для извоза. Цена годовой страховки для таких машин, по словам собеседника, колеблется в пределах 150-170 тысяч рублей. «А в сентябре, когда будет ужесточен контроль перевозчиков, многие из бизнеса вылетят и будут вынуждены его продавать», — добавил он. URA.RU направило письменный запрос в «Яндекс», чтобы выяснить, является ли автор объявлений официальным партнером компании. На момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что тюменские водители часто теряют прибыль из-за неожиданных изменений правил агрегатора «Яндекс Go». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменском сегменте доски объявлений Avito появилось больше десятка объявлений о продаже бизнеса «Яндекс Go». Покупателям предлагают стать официальным партнером «Яндекса» и обещают помочь с оформлением всех необходимых документов, говорится в объявлениях. «Прямой официальный партнер Яндекс.Такси предлагает Вам свою помощь в организации Вашего бизнеса с Яндекс.Такси, в результате которой, Вами будет заключен прямой договор с Яндекс.Такси и открыта собственная диспетчерская», — говорится в одном из таких объявлений. У всех объявлений один автор, помимо Тюмени он так же разместил объявления для других городов. Стоимость бизнеса продавец оценил в 50 тысяч рублей. Один из работников такси в Тюмени на правах анонимности рассказал агентству, что это очень похоже на заманивание во франшизу, однако вскоре может начаться и реальная продажа уже запущенного бизнеса. «Нас предупредили уже, что в сентябре поменяются законы, будет много новшеств. Хотя и сейчас нам работать почти не выгодно», — пояснил таксист URA.RU. Он считает, что сейчас основная проблема этого бизнеса — нестабильные цены у агрегатора и проблемы с оформлением ОСАГО на автомобили, которые используются для извоза. Цена годовой страховки для таких машин, по словам собеседника, колеблется в пределах 150-170 тысяч рублей. «А в сентябре, когда будет ужесточен контроль перевозчиков, многие из бизнеса вылетят и будут вынуждены его продавать», — добавил он. URA.RU направило письменный запрос в «Яндекс», чтобы выяснить, является ли автор объявлений официальным партнером компании. На момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что тюменские водители часто теряют прибыль из-за неожиданных изменений правил агрегатора «Яндекс Go».