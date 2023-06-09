Директор крупнейшего тюменского завода «Сибур» подарил патриарху Кириллу икону XIX века. Фото

10 июня 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Икона XIX века вручена патриарху Кириллу в благодарность за визит Фото: Денис Моргунов © URA.RU Генеральный директор тюменской компании «Сибур» Михаил Карисалов в благодарность за визит и освящение храма в честь Вознесения Господня в Тобольске вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу икону середины XIX века. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Благодарим вас от всего многотысячного коллектива „Сибура“ за ваш визит, за освящение храма. В память о вашем визите <…> просим принять икону середины XIX века», — обратился Карисалов к патриарху. Слова директора завода передает корреспондент URA.RU. Патриарх Кирилл, в свою очередь, вручил руководителю компании «Сибур» орден «Славы и Чести» Русской Православной церкви II степени за поддержку и помощь в возведении храма в честь Вознесения Господня в Тобольске. Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл прибыл в Тобольск. Предстоятеля Русской Православной церкви встретил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Икона середины XIX века подарена патриарху Кириллу в ходе визита предстоятеля РПЦ в Тобольск

Генеральный директор тюменской компании «Сибур» Михаил Карисалов в благодарность за визит и освящение храма в честь Вознесения Господня в Тобольске вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу икону середины XIX века. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Благодарим вас от всего многотысячного коллектива „Сибура“ за ваш визит, за освящение храма. В память о вашем визите <…> просим принять икону середины XIX века», — обратился Карисалов к патриарху. Слова директора завода передает корреспондент URA.RU. Патриарх Кирилл, в свою очередь, вручил руководителю компании «Сибур» орден «Славы и Чести» Русской Православной церкви II степени за поддержку и помощь в возведении храма в честь Вознесения Господня в Тобольске. Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл прибыл в Тобольск. Предстоятеля Русской Православной церкви встретил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.