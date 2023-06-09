09 июня 2023

Директор крупнейшего тюменского завода «Сибур» подарил патриарху Кириллу икону XIX века. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит патриарха в Тобольск. Тобольск
Икона XIX века вручена патриарху Кириллу в благодарность за визит Фото:

Генеральный директор тюменской компании «Сибур» Михаил Карисалов в благодарность за визит и освящение храма в честь Вознесения Господня в Тобольске вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу икону середины XIX века. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Благодарим вас от всего многотысячного коллектива „Сибура“ за ваш визит, за освящение храма. В память о вашем визите <…> просим принять икону середины XIX века», — обратился Карисалов к патриарху. Слова директора завода передает корреспондент URA.RU. Патриарх Кирилл, в свою очередь, вручил руководителю компании «Сибур» орден «Славы и Чести» Русской Православной церкви II степени за поддержку и помощь в возведении храма в честь Вознесения Господня в Тобольске.

Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл прибыл в Тобольск. Предстоятеля Русской Православной церкви встретил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Икона середины XIX века подарена патриарху Кириллу в ходе визита предстоятеля РПЦ в Тобольск
Икона середины XIX века подарена патриарху Кириллу в ходе визита предстоятеля РПЦ в Тобольск

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Генеральный директор тюменской компании «Сибур» Михаил Карисалов в благодарность за визит и освящение храма в честь Вознесения Господня в Тобольске вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу икону середины XIX века. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Благодарим вас от всего многотысячного коллектива „Сибура“ за ваш визит, за освящение храма. В память о вашем визите <…> просим принять икону середины XIX века», — обратился Карисалов к патриарху. Слова директора завода передает корреспондент URA.RU. Патриарх Кирилл, в свою очередь, вручил руководителю компании «Сибур» орден «Славы и Чести» Русской Православной церкви II степени за поддержку и помощь в возведении храма в честь Вознесения Господня в Тобольске. Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл прибыл в Тобольск. Предстоятеля Русской Православной церкви встретил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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