Генеральный директор тюменской компании «Сибур» Михаил Карисалов в благодарность за визит и освящение храма в честь Вознесения Господня в Тобольске вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу икону середины XIX века. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Благодарим вас от всего многотысячного коллектива „Сибура“ за ваш визит, за освящение храма. В память о вашем визите <…> просим принять икону середины XIX века», — обратился Карисалов к патриарху. Слова директора завода передает корреспондент URA.RU. Патриарх Кирилл, в свою очередь, вручил руководителю компании «Сибур» орден «Славы и Чести» Русской Православной церкви II степени за поддержку и помощь в возведении храма в честь Вознесения Господня в Тобольске.
Ранее URA.RU сообщало, что патриарх Кирилл прибыл в Тобольск. Предстоятеля Русской Православной церкви встретил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.