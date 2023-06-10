Александр Моор выразил благодарность патриарху Кириллу за визит в Тюменскую область

Губернатор выразил особую благодарность за высокую оценку деятельности органов власти Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за Первосвятительский визит в Тюменскую область. Об этом губернатор сообщил в социальных сетях.

«Искренне благодарен патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за Первосвятительский визит в Тюменскую область. <…> Особая благодарность за высокую оценку деятельности органов власти Тюменской области по взаимодействию с Тюменско-Тобольской епархией», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале губернатора.

Губернатор выразил уверенность, что освящение храма Вознесения Господня в Тобольске и Благовещенского собора в Тюмени послужит стимулом для дальнейшего развития духовной жизни в регионе. Также Моор сообщил, что визит митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла и архиепископа Салехардского и Ново-Уренгойского Николая является свидетельством крепкой духовной дружбы между регионами.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл после церемонии освящения присвоил Благовещенскому храму в Тюмени статус соборного. Также патриарх наградил полпреда президента в УрФО Владимира Якушева орденом русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени. Губернатор Тюменской области Александр Моор был награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени.